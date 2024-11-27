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В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина
В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина - РИА Новости, 27.11.2024
В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина
Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:08
2024-11-27T09:08
2024-11-27T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В жилом комплексе "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, машину подожгли, и у нее взорвался бензобак. Пожар уже потушили.На месте происшествия работают следователи.
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район
В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина
В Подмосковье возле жилого дома в ЖК "Лайково" взорвалась машина
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В жилом комплексе "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, машину подожгли, и у нее взорвался бензобак. Пожар уже потушили.
На месте происшествия работают следователи.