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В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина - РИА Новости, 27.11.2024
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09:08 27.11.2024 (обновлено: 10:38 27.11.2024)
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В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина
В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина - РИА Новости, 27.11.2024
В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина
Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:08
2024-11-27T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В жилом комплексе "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, машину подожгли, и у нее взорвался бензобак. Пожар уже потушили.На месте происшествия работают следователи.
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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РИА Новости
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5
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96
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происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район
В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина

В Подмосковье возле жилого дома в ЖК "Лайково" взорвалась машина

© Фото : соцсетиВ ЖК "Лайково" под Одинцово сгорел припаркованный автомобиль
В ЖК Лайково под Одинцово сгорел припаркованный автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : соцсети
В ЖК "Лайково" под Одинцово сгорел припаркованный автомобиль
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В жилом комплексе "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, машину подожгли, и у нее взорвался бензобак. Пожар уже потушили.
На месте происшествия работают следователи.
© Фото : соцсетиВ ЖК "Лайково" под Одинцово сгорел припаркованный автомобиль
В ЖК Лайково под Одинцово сгорел припаркованный автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : соцсети
В ЖК "Лайково" под Одинцово сгорел припаркованный автомобиль
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Одинцовский район
 
 
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