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В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина

В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина - РИА Новости, 27.11.2024

В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина

Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:08

2024-11-27T09:08

2024-11-27T10:38

происшествия

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Машина взорвалась во дворе дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В жилом комплексе "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, машину подожгли, и у нее взорвался бензобак. Пожар уже потушили.На месте происшествия работают следователи.

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район