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ЦБ недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, заявили в ВТБ - РИА Новости, 27.11.2024
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19:51 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/vtb-1986093576.html
ЦБ недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, заявили в ВТБ
ЦБ недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, заявили в ВТБ - РИА Новости, 27.11.2024
ЦБ недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, заявили в ВТБ
Банк России недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:51
2024-11-27T19:51
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Банк России недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Дополнительным осложнением 2025 года становится валютный курс, который мы сейчас наблюдаем. По сути, опасность этого заключается, на наш взгляд, в сильном проинфляционном факторе переноса этого валютного курса в инфляцию. Мы считаем, что ЦБ недооценивает эффект переноса. Мы предполагаем, что публичные выступления говорят о моделях Центрального банка, которые предполагают перенос 10% ослабления курса рубля в 0,5 – 0,6 процентного пункта дополнительной инфляции", - рассказал Пьянов. По оценкам ВТБ, этот перенос сильнее и, по мнению банка, доля потребительского импорта по корзине составляет 25%. "И если, по сути, каким-то способом доступ валюты на биржу для стабилизации курса не станет в краткосрочном периоде возможен, вот этот эффект переноса, он еще не зеркальный - то есть, по сути, все продавцы импортозависимых комплектующих, техники и товаров цены поднимут, а в случае стабилизации курсов, естественно, это не опустится. Поэтому сейчас мы наблюдаем очень важную особенность, которая может, по сути, привести к пересмотру прогнозов по дальнейшему движению ключевой ставки, потому что это сильный проинфляционный фактор, который мы сейчас наблюдаем", - пояснил он. Эффект переноса курса валют и его незеркальность будет осложнять исполнение таргета по инфляции в течение 2025 года, добавил Пьянов. Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.
https://ria.ru/20241127/tsb-1986066431.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Россия
ЦБ недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, заявили в ВТБ

ВТБ: Банк России недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Банк России недооценивает эффект переноса валютного курса в инфляцию, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Дополнительным осложнением 2025 года становится валютный курс, который мы сейчас наблюдаем. По сути, опасность этого заключается, на наш взгляд, в сильном проинфляционном факторе переноса этого валютного курса в инфляцию. Мы считаем, что ЦБ недооценивает эффект переноса. Мы предполагаем, что публичные выступления говорят о моделях Центрального банка, которые предполагают перенос 10% ослабления курса рубля в 0,5 – 0,6 процентного пункта дополнительной инфляции", - рассказал Пьянов.
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По оценкам ВТБ, этот перенос сильнее и, по мнению банка, доля потребительского импорта по корзине составляет 25%.
"И если, по сути, каким-то способом доступ валюты на биржу для стабилизации курса не станет в краткосрочном периоде возможен, вот этот эффект переноса, он еще не зеркальный - то есть, по сути, все продавцы импортозависимых комплектующих, техники и товаров цены поднимут, а в случае стабилизации курсов, естественно, это не опустится. Поэтому сейчас мы наблюдаем очень важную особенность, которая может, по сути, привести к пересмотру прогнозов по дальнейшему движению ключевой ставки, потому что это сильный проинфляционный фактор, который мы сейчас наблюдаем", - пояснил он.
Эффект переноса курса валют и его незеркальность будет осложнять исполнение таргета по инфляции в течение 2025 года, добавил Пьянов.
Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.
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