https://ria.ru/20241127/vsu-1986072307.html

В ВСУ рассказали, сколько людей нужно мобилизовать для контрнаступления

В ВСУ рассказали, сколько людей нужно мобилизовать для контрнаступления - РИА Новости, 27.11.2024

В ВСУ рассказали, сколько людей нужно мобилизовать для контрнаступления

Украине понадобится мобилизовать не менее 1,8 миллиона человек для контрнаступления и еще больше, чтобы удержать захваченные территории, заявил военнослужащий... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:35

2024-11-27T18:35

2024-11-27T18:56

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украине понадобится мобилизовать не менее 1,8 миллиона человек для контрнаступления и еще больше, чтобы удержать захваченные территории, заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. "Для того, чтобы контрнаступать, нас должно быть, по старым учебникам, хотя бы в три раза больше, чем врага. Против нас сосредоточено 600-700 тысяч людей. То есть нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать", - заявил Иевлев в эфире украинского телеканала "Киев 24". При этом, как считает Иевлев, даже этих 1,8 миллиона людей недостаточно, так как в ходе условного контрнаступления ВСУ они понесут потери и для удержания захваченных ими территорий понадобятся новые мобилизованные. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.

https://ria.ru/20241123/mobilizatsiya-1985310078.html

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украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины