https://ria.ru/20241127/vsu-1986058595.html

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 27.11.2024

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает в среду генеральный штаб ВСУ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:54

2024-11-27T17:54

2024-11-27T17:54

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, сообщает в среду генеральный штаб ВСУ. "Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", - говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ. Ранее представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщал, что командование украинской армии не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины