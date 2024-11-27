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В Запорожской области нанесли удары по местам закрепления ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/vsu-1986000466.html
В Запорожской области нанесли удары по местам закрепления ВСУ
В Запорожской области нанесли удары по местам закрепления ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
В Запорожской области нанесли удары по местам закрепления ВСУ
Прилеты зафиксированы по местам закрепления ВСУ в населенных пунктах Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:25
2024-11-27T14:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прилеты зафиксированы по местам закрепления ВСУ в населенных пунктах Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В прифронтовом селе Малая Токмачка, где закрепились бандеровцы, прилетало традиционно в районе ореховской колонии и её окрестностям. Взрывы доносились со стороны прифронтового села Ольговское, через которое проходят и иногда останавливаются боевики", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, доносились взрывы со стороны села Ольговское, где иногда останавливаются ВСУ, и села Щербаки, предположительно, с окраины, откуда украинские войска запускают беспилотники, отметил Лебедев. По его данным, также были слышны прилеты со стороны села Павловка, где расположена зенитная установка. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241127/vsu-1985981921.html
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985975693.html
запорожская область
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запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Запорожской области нанесли удары по местам закрепления ВСУ

В Запорожской области зафиксировали прилеты по местам закрепления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прилеты зафиксированы по местам закрепления ВСУ в населенных пунктах Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В прифронтовом селе Малая Токмачка, где закрепились бандеровцы, прилетало традиционно в районе ореховской колонии и её окрестностям. Взрывы доносились со стороны прифронтового села Ольговское, через которое проходят и иногда останавливаются боевики", - рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, доносились взрывы со стороны села Ольговское, где иногда останавливаются ВСУ, и села Щербаки, предположительно, с окраины, откуда украинские войска запускают беспилотники, отметил Лебедев.
По его данным, также были слышны прилеты со стороны села Павловка, где расположена зенитная установка.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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