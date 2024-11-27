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Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами"
Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами" - РИА Новости, 27.11.2024
Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами"
Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:32
2024-11-27T13:32
2024-11-27T13:57
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов из автомата, называя это стрельбой "натовскими патронами", которых нет. "У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем", - сказал он. По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.
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Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами"
Пленный Михалко: инструкторы предлагали имитировать звук стрельбы губами