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Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами" - РИА Новости, 27.11.2024
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13:32 27.11.2024 (обновлено: 13:57 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vsu-1985983244.html
Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами"
Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами" - РИА Новости, 27.11.2024
Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами"
Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:32
2024-11-27T13:57
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов из автомата, называя это стрельбой "натовскими патронами", которых нет. "У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем", - сказал он. По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинский пленный рассказал, как его учили стрелять "натовскими патронами"

Пленный Михалко: инструкторы предлагали имитировать звук стрельбы губами

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Михалко на видео от Минобороны РФ рассказал, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов из автомата, называя это стрельбой "натовскими патронами", которых нет.
«
"У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем", - сказал он.
По словам Михалко, представители военкомата забрали его, когда он находился на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.
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