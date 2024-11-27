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В Харьковской области ударили по промзоне, используемой ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
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13:21 27.11.2024 (обновлено: 16:00 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vsu-1985981921.html
В Харьковской области ударили по промзоне, используемой ВСУ
В Харьковской области ударили по промзоне, используемой ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
В Харьковской области ударили по промзоне, используемой ВСУ
В Харьковской области зафиксировали удар по промзоне, которую используют украинские военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:21
2024-11-27T16:00
харьковская область
дергачи
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. В Харьковской области зафиксировали удар по промзоне, которую используют украинские военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Дергачах прилетало традиционно в промзону, примыкающую к железнодорожной станции. Оно и неудивительно: там куча складов, гаражей, ангаров и промышленных зданий, используемых бандеровцами в военных целях", — сказал собеседник агентства.В поселке городского типа Слатино под огнем также оказалась промзона, после чего начался пожар, а в воздухе распространился "химический" запах.Кроме того, удар нанесли по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в селе Клугино-Башкировка. Там находится много техники, на место выехало большое количество скорых.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20241126/front-1985787558.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
харьковская область
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харьковская область, дергачи, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Харьковская область, Дергачи, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ударили по промзоне, используемой ВСУ

В Харьковской области ударили по промзоне, используемой ВСУ в военных целях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. В Харьковской области зафиксировали удар по промзоне, которую используют украинские военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Дергачах прилетало традиционно в промзону, примыкающую к железнодорожной станции. Оно и неудивительно: там куча складов, гаражей, ангаров и промышленных зданий, используемых бандеровцами в военных целях", — сказал собеседник агентства.
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В поселке городского типа Слатино под огнем также оказалась промзона, после чего начался пожар, а в воздухе распространился "химический" запах.
Кроме того, удар нанесли по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в селе Клугино-Башкировка. Там находится много техники, на место выехало большое количество скорых.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Харьковская областьДергачиСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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