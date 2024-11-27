https://ria.ru/20241127/vsu-1985940641.html

Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти

Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти - РИА Новости, 27.11.2024

Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти

Число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек, сообщил РИА Новости глава города... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:24

2024-11-27T10:24

2024-11-27T11:15

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

россия

виталий гур

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 27 ноя - РИА Новости. Число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек, сообщил РИА Новости глава города Виталий Гура."На данный момент 26 пострадавших, в том числе пять погибших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241127/sk-1985938264.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, виталий гур