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Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти - РИА Новости, 27.11.2024
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10:24 27.11.2024 (обновлено: 11:15 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vsu-1985940641.html
Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти
Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти - РИА Новости, 27.11.2024
Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти
Число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек, сообщил РИА Новости глава города... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:24
2024-11-27T11:15
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
виталий гур
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 27 ноя - РИА Новости. Число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек, сообщил РИА Новости глава города Виталий Гура."На данный момент 26 пострадавших, в том числе пять погибших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241127/sk-1985938264.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, виталий гур
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Виталий Гур
Число жертв от удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке выросло до пяти

От удара ВСУ по автобусу в Новой Каховке погибло пять людей, ранен 21 человек

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 27 ноя - РИА Новости. Число жертв удара со стороны ВСУ по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области выросло с четырех до пяти, ранен 21 человек, сообщил РИА Новости глава города Виталий Гура.
"На данный момент 26 пострадавших, в том числе пять погибших", - сказал собеседник агентства.
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Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссияВиталий Гур
 
 
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