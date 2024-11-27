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Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.11.2024
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости о нанесении российскими военными ударов по объектам ВСУ в Сумской... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:20
2024-11-27T09:20
2024-11-27T09:42
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости о нанесении российскими военными ударов по объектам ВСУ в Сумской области. "В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных", - сообщил Лебедев."Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.Он добавил, что, по сообщениям сопротивления, производство на территории индустриального парка функционирует, туда заходят на погрузку железнодорожные составы."Из Шостки говорят, что опять по "Импульсу" два прилёта", - приводит Лебедев сообщения с места.По его словам, удары по заводу наносятся в последние несколько дней."Несколько дней назад после удара детонация длилась более 12 часов", - добавил он.
https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html
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в мире, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области
Лебедев сообщил об ударах по объектам ВСУ в Сумской области