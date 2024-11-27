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Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.11.2024
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09:20 27.11.2024 (обновлено: 09:42 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vsu-1985927561.html
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.11.2024
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости о нанесении российскими военными ударов по объектам ВСУ в Сумской... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:20
2024-11-27T09:42
в мире
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости о нанесении российскими военными ударов по объектам ВСУ в Сумской области. "В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных", - сообщил Лебедев."Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.Он добавил, что, по сообщениям сопротивления, производство на территории индустриального парка функционирует, туда заходят на погрузку железнодорожные составы."Из Шостки говорят, что опять по "Импульсу" два прилёта", - приводит Лебедев сообщения с места.По его словам, удары по заводу наносятся в последние несколько дней."Несколько дней назад после удара детонация длилась более 12 часов", - добавил он.
https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html
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в мире, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области

Лебедев сообщил об ударах по объектам ВСУ в Сумской области

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости о нанесении российскими военными ударов по объектам ВСУ в Сумской области.
«
"В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных", - сообщил Лебедев.
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«
"Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.
Он добавил, что, по сообщениям сопротивления, производство на территории индустриального парка функционирует, туда заходят на погрузку железнодорожные составы.
«
"Из Шостки говорят, что опять по "Импульсу" два прилёта", - приводит Лебедев сообщения с места.
По его словам, удары по заводу наносятся в последние несколько дней.
«
"Несколько дней назад после удара детонация длилась более 12 часов", - добавил он.
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В миреСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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