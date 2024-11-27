Рейтинг@Mail.ru
Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/vsu-1985923778.html
Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей
Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей - РИА Новости, 27.11.2024
Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей
ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:46
2024-11-27T08:46
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
владимир путин
элджей
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Элджей из группы "Аида" спецназа "Ахмат". "Когда контрнаступление наших (ВС РФ – ред.) началось, ночью включаешь два экрана тепловизионный и обыкновенный было видно, как множество техники отступает за Суджу, дальше не видели. Конечно, сейчас технику редко наблюдаем", - рассказал собеседник агентства. Оператор FPV-дрона с позывным Омут этой группы уточнил, что практически не встречает в последний месяц техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. "Техника сейчас очень редко появляется, мне кажется она у них закончилась, один раз они приехали вообще на самосвале, просто его бросили и все", - рассказал Омут. Он уточнил, что операторы БПЛА наблюдают в основном пикапы. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985415359.html
https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
суджа
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, суджа, курская область, владимир путин, элджей, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Владимир Путин, Элджей, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей

Боец Элджей: ВСУ из-за дефицита используют строительную технику под Суджей

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Элджей из группы "Аида" спецназа "Ахмат".
"Когда контрнаступление наших (ВС РФ – ред.) началось, ночью включаешь два экрана тепловизионный и обыкновенный было видно, как множество техники отступает за Суджу, дальше не видели. Конечно, сейчас технику редко наблюдаем", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области
24 ноября, 08:52
Оператор FPV-дрона с позывным Омут этой группы уточнил, что практически не встречает в последний месяц техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи.
"Техника сейчас очень редко появляется, мне кажется она у них закончилась, один раз они приехали вообще на самосвале, просто его бросили и все", - рассказал Омут.
Он уточнил, что операторы БПЛА наблюдают в основном пикапы.
Военнослужащий ВС России с ПТРК - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском
05:14
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьВладимир ПутинЭлджейВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала