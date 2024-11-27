https://ria.ru/20241127/vsu-1985923778.html

Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей

Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей - РИА Новости, 27.11.2024

Боец "Ахмата" рассказал о проблемах с техникой у ВСУ под Суджей

ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:46

2024-11-27T08:46

2024-11-27T08:46

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курская область

владимир путин

элджей

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Элджей из группы "Аида" спецназа "Ахмат". "Когда контрнаступление наших (ВС РФ – ред.) началось, ночью включаешь два экрана тепловизионный и обыкновенный было видно, как множество техники отступает за Суджу, дальше не видели. Конечно, сейчас технику редко наблюдаем", - рассказал собеседник агентства. Оператор FPV-дрона с позывным Омут этой группы уточнил, что практически не встречает в последний месяц техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. "Техника сейчас очень редко появляется, мне кажется она у них закончилась, один раз они приехали вообще на самосвале, просто его бросили и все", - рассказал Омут. Он уточнил, что операторы БПЛА наблюдают в основном пикапы. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985415359.html

https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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суджа

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россия, суджа, курская область, владимир путин, элджей, валерий герасимов, вооруженные силы украины