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ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
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12:26 27.11.2024 (обновлено: 13:59 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/voz-1985963795.html
ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования, сообщили СМИ
ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования, сообщили СМИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может лишиться до четверти своего финансирования, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп примет... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:26
2024-11-27T13:59
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может лишиться до четверти своего финансирования, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из организации, сообщает газета Politico. "Если США прекратят членство в этой международной организации по здравоохранению, как Трамп попытался сделать в свой первый срок, ВОЗ может потерять своего крупнейшего правительственного спонсора и взносы на сотни миллионы долларов", - пишет издание. Как сообщает газета со ссылкой на данные американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF), ежегодный членский взнос США составляет примерно четверть основного годового бюджета ВОЗ, в разные годы Штаты предоставляли организации от 163 до 816 миллионов долларов. По данным Politico, президент США имеет право прекратить членство в ВОЗ без согласия конгресса при условии, что организация будет уведомлена об этом за год и что в течение этого периода средства будут продолжать поступать. В начале июля 2020 года Трамп, будучи президентом, направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Однако он не был завершен, поскольку действующий президент США Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ. Трамп тогда заявлял, что Штаты прекращают отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
https://ria.ru/20240926/tramp-1974829890.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, воз, экономика
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, ВОЗ, Экономика
ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования, сообщили СМИ

Politico: ВОЗ потеряет до четверти финансирования, если США прекратит членство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может лишиться до четверти своего финансирования, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из организации, сообщает газета Politico.
"Если США прекратят членство в этой международной организации по здравоохранению, как Трамп попытался сделать в свой первый срок, ВОЗ может потерять своего крупнейшего правительственного спонсора и взносы на сотни миллионы долларов", - пишет издание.
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Как сообщает газета со ссылкой на данные американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF), ежегодный членский взнос США составляет примерно четверть основного годового бюджета ВОЗ, в разные годы Штаты предоставляли организации от 163 до 816 миллионов долларов.
По данным Politico, президент США имеет право прекратить членство в ВОЗ без согласия конгресса при условии, что организация будет уведомлена об этом за год и что в течение этого периода средства будут продолжать поступать.
В начале июля 2020 года Трамп, будучи президентом, направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Однако он не был завершен, поскольку действующий президент США Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ. Трамп тогда заявлял, что Штаты прекращают отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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