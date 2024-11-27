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Эксперт назвала важное условие для развития биотехнологий - РИА Новости, 27.11.2024
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Наука
 
18:52 27.11.2024 (обновлено: 18:57 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vorontsova-1986075550.html
Эксперт назвала важное условие для развития биотехнологий
Эксперт назвала важное условие для развития биотехнологий - РИА Новости, 27.11.2024
Эксперт назвала важное условие для развития биотехнологий
Развитие современных биотехнологий невозможно без взаимодействия специалистов, работающих на стыке наук, тем более что уже очевидно стремление ученых объединять РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:52
2024-11-27T18:57
наука
россия
мария воронцова
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986052159_0:81:3225:1895_1920x0_80_0_0_20b3acdeb5992de1eb1eedc7c98d9ed5.jpg
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Развитие современных биотехнологий невозможно без взаимодействия специалистов, работающих на стыке наук, тем более что уже очевидно стремление ученых объединять свои усилия в этой сфере, считает заместитель декана Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Применение генных и клеточных препаратов в медицине обсуждалось на сессии "Высокотехнологичные лекарственные препараты, генная и клеточная терапия: от исследований к медицине будущего" IV Конгресса молодых ученых. "Высокотехнологичные лекарственные препараты могут дать надежду на излечение безнадежным больным, поскольку они способны полностью восстанавливать функцию генов, тканей и органов", - сказала на сессии руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук, заместитель генерального директора по науке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Ирина Алексеенко. "И сейчас сложился на самом деле уникальный момент, когда сошлось три фактора. Первое - экспоненциальный рост знаний, данных, открытий в области молекулярной и клеточной биологии. Второе - это доступность и наличие в России инфраструктуры как для исследований, так и для производства таких препаратов. И третье - это ослабление регуляторных процедур. И поэтому у нас сегодня есть в руках вся цепочка для того, чтобы быстро проходить от идеи до пациента и внедрять самые фантастические решения", - добавила Алексеенко. Место классической фармакологии XX века сейчас занимают технологии современной биомедицины, говорилось на сессии. Как отметила Воронцова, "появилось место, время и ресурсы для того, чтобы искренне заинтересоваться новыми биотехнологическими препаратами". При этом очень важен диалог между специалистами разных направлений, подчеркнула она. "Мы видим, какие разные специалисты собрались даже на этой панели. По тому, как много их здесь сегодня, я вижу интерес, я вижу желание коммуницировать, налаживать диалог между специалистами и науками, что очень важно. Новые биотехнологические препараты невозможны без работы на стыке наук, на стыке технологий", - отметила Воронцова. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241127/vorontsova-1986075060.html
https://ria.ru/20241127/nauka-1986017977.html
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россия, мария воронцова, российская академия наук
Наука, Россия, Мария Воронцова, Российская академия наук
Эксперт назвала важное условие для развития биотехнологий

Воронцова: развитие биотехнологий невозможно без взаимодействия специалистов

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024
Мария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Мария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024
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СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Развитие современных биотехнологий невозможно без взаимодействия специалистов, работающих на стыке наук, тем более что уже очевидно стремление ученых объединять свои усилия в этой сфере, считает заместитель декана Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
Применение генных и клеточных препаратов в медицине обсуждалось на сессии "Высокотехнологичные лекарственные препараты, генная и клеточная терапия: от исследований к медицине будущего" IV Конгресса молодых ученых.
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"Высокотехнологичные лекарственные препараты могут дать надежду на излечение безнадежным больным, поскольку они способны полностью восстанавливать функцию генов, тканей и органов", - сказала на сессии руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук, заместитель генерального директора по науке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Ирина Алексеенко.
"И сейчас сложился на самом деле уникальный момент, когда сошлось три фактора. Первое - экспоненциальный рост знаний, данных, открытий в области молекулярной и клеточной биологии. Второе - это доступность и наличие в России инфраструктуры как для исследований, так и для производства таких препаратов. И третье - это ослабление регуляторных процедур. И поэтому у нас сегодня есть в руках вся цепочка для того, чтобы быстро проходить от идеи до пациента и внедрять самые фантастические решения", - добавила Алексеенко.
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Место классической фармакологии XX века сейчас занимают технологии современной биомедицины, говорилось на сессии.
Как отметила Воронцова, "появилось место, время и ресурсы для того, чтобы искренне заинтересоваться новыми биотехнологическими препаратами".
При этом очень важен диалог между специалистами разных направлений, подчеркнула она.
"Мы видим, какие разные специалисты собрались даже на этой панели. По тому, как много их здесь сегодня, я вижу интерес, я вижу желание коммуницировать, налаживать диалог между специалистами и науками, что очень важно. Новые биотехнологические препараты невозможны без работы на стыке наук, на стыке технологий", - отметила Воронцова.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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