https://ria.ru/20241127/vorontsova-1986075060.html

Студентам-биомедикам важно следить за достижениями науки, считает эксперт

Студентам-биомедикам важно следить за достижениями науки, считает эксперт - РИА Новости, 27.11.2024

Студентам-биомедикам важно следить за достижениями науки, считает эксперт

Студентам-биомедикам очень важно знать об актуальных достижениях науки, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:49

2024-11-27T18:49

2024-11-27T18:53

общество

россия

мария воронцова

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СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Студентам-биомедикам очень важно знать об актуальных достижениях науки, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Факторы успеха ученых, занимающихся биогенетическими исследованиями, обсуждались на сессии "Высокотехнологичные лекарственные препараты, генная и клеточная терапия: от исследований к медицине будущего" IV Конгресса молодых ученых. В качестве одного из таких факторов было названо получение студентами знаний о передовых разработках. Своим опытом с участниками сессии поделилась основатель проекта Sci-Store Наталья Лобкаева. По ее словам, во время учебы она стажировалась в одной из лаборатории института ГосНИИГенетика, и один из профессоров очень увлеченно рассказывал про методы генетики. "Он об этих процессах не рассказывал как о каких-то сторонних явлениях - он ими жил, был увлечен, рассказывал ярко, красочно, И, конечно, это не могло не увлечь молодого студента", - сказала Лобкаева. В очередь Мария Воронцова отметила, что образование должно идти в ногу с технологиями, и подчеркнула, что медицинские вузы должны преподавать новые технологии для того, чтобы врач, вступая в профессию, уже был готов их применить. Сейчас исследовательские институты стараются дать студентам знания о новых достижениях в биомедицине, сказала Воронцова журналистам по итогам сессии. "Несмотря на то, что образование достаточно консервативно само по себе, особенно врачебное образование, есть другие инструменты, благодаря которым наши студенты познают все самое новое, что есть в разработках, в науке, в биотехнологиях. Это всевозможные междисциплинарные, межфакультетские курсы, это элективы, это дополнительные модули образования", - отметила она. "Я считаю, что это самое главное - дать студенту то, что сейчас актуально", - подчеркнула Воронцова. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

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https://ria.ru/20241017/razrabotki-1978594643.html

https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951421979.html

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общество, россия, мария воронцова