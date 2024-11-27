https://ria.ru/20241127/volkswagen-1986007675.html

Volkswagen подтвердил планы о продаже завода в Китае

Volkswagen подтвердил планы о продаже завода в Китае - РИА Новости, 27.11.2024

Volkswagen подтвердил планы о продаже завода в Китае

Немецкий концерн Volkswagen подтвердил намерение продать завод в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:54

2024-11-27T14:54

2024-11-27T14:54

авто

китай

сша

синьцзян-уйгурский автономный район

volkswagen group

bentley motors

volkswagen touareg

porsche panamera

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bb00eeda5bc31ed43cc254bf2b33560f.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Немецкий концерн Volkswagen подтвердил намерение продать завод в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Ранее СМИ сообщали, что Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи. "В связи с динамичным развитием рынка, особенно в сфере электрификации, ускоряется трансформация совместного предприятия SAIC и Volkswagen. Это относится и к общему объекту в Урумчи. По экономическим причинам в рамках стратегической реорганизации совместного предприятия этот объект продается. Это же касается тестовых линий в Турфане и Аньтине", - сообщается в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости. Объект в Урумчи продается китайской компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), которая является дочерним предприятием шанхайской Lingang Economic Development Group. Концерн Volkswagen и SAIC также продлили контракт о сотрудничестве до 2040 года. Их совместное предприятие намерено выпустить на рынок 18 новых моделей к 2030 году. Сюда же относятся восемь новых моделей электромобилей, отмечается в пресс-релизе. Зимой газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда. Концерн Volkswagen предоставлял РИА Новости заявление, в котором подтвердил конфискацию автомобилей. МИД КНР тогда выражал надежду, что концерн Volkswagen будет отличать правду от лжи и ценить возможности для инвестиций и развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. МИД КНР выступил против внесения китайских компаний в санкционный список США. Пекин заявлял, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.

https://ria.ru/20241111/avtoproizvoditeli-1982994179.html

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970334959.html

https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html

китай

сша

синьцзян-уйгурский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, китай, сша, синьцзян-уйгурский автономный район, volkswagen group, bentley motors, volkswagen touareg, porsche panamera, bentley continental gt speed