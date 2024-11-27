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Российские и таиландские моряки провели совместные учения

Российские и таиландские моряки провели совместные учения - РИА Новости, 27.11.2024

Российские и таиландские моряки провели совместные учения

Дружественный визит кораблей российского Тихоокеанского флота в Таиланд завершился совместными военно-морскими учениями с участием российских и таиландских... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:37

2024-11-27T08:37

2024-11-27T08:37

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БАНГКОК, 27 ноя – РИА Новости. Дружественный визит кораблей российского Тихоокеанского флота в Таиланд завершился совместными военно-морскими учениями с участием российских и таиландских моряков, сообщает в среду в социальных сетях командование Восточной флотилии военно-морских сил Таиланда. "Четырехдневный визит российских кораблей завершился в понедельник, 25 ноября, успешным проведением совместных учений кораблей Восточной флотилии ВМС Таиланда и кораблей российского Тихоокеанского флота в Сиамском заливе", - говорится в сообщении. "В ходе учений было отработано взаимодействие таиландских и российских экипажей при совместном выполнении задач", - сообщает командование флотилии. Российские корабли прибыли на военно-морскую базу ВМС Таиланда Саттахип 22 ноября. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" встретил в Сиамском заливе и сопроводил в качестве почетного эскорта до базы Саттахип таиландский патрульный корабль Т996, также говорится в сообщении. За время стоянки на базе Саттахип военнослужащие Восточной флотилии и бангкокской штаб-квартиры ВМС Таиланда получили возможность посетить российские корабли. Также спортсмены из состава команд российских и таиландских кораблей встретились в товарищеском футбольном матче. Российские корабли посетили заместитель командующего Королевскими военно-морскими силами Таиланда адмирал Чонлатхин Наванукро и командующий Восточной флотилией адмирал Наттхапхон Диеуванит с группой старших офицеров. В их честь на борту корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был устроен торжественный прием. На приеме российские моряки угощали таиландских коллег блюдами русской кухни, в том числе знаменитыми русскими блинами, говорится в сообщении. Корреспондент РИА Новости побывал на российских кораблях в день визита к морякам-тихоокеанцам посла Российской Федерации в Таиланде Евгения Томихина. Глава российской дипмиссии посетил и корвет "Громкий", на котором в его честь состоялось торжественное построение экипажа корабля, а также побывал на двух других корветах, участвовавших в дружественном визите. "Отношения России и Таиланда начинались как раз с военно-морской дипломатии. Еще задолго до начала дипломатических связей, которые были официально установлены в 1897 году, в Сиам (старое название Таиланда - ред.) регулярно заходили наши военные корабли с дружественными визитами, и отношения начали налаживаться именно в те годы, так что этой доброй традиции уже более 160 лет", - сказал Томихин российским журналистам после визита на корабли. "У нас был перерыв во время ковида, но я с радостью отмечаю, что практически каждый год мы имеем возможность приветствовать здесь наших моряков-тихоокеанцев. Военно-морская дипломатия – это очень важный аспект двусторонних отношений. Морское братство и морская дипломатия – это особая область контактов. Тем более, нам есть что показать и что предложить", - добавил посол РФ в Таиланде. Каждый заход российских кораблей в Таиланд проходит в очень дружественной атмосфере, продолжил глава российской дипмиссии. "Я рад за наших моряков, за то, что они ощущают это традиционное таиландское гостеприимство и в ответ проявляют русское гостеприимство по отношению к таиландским коллегам, принимая их на борту своих кораблей", - сказал посол. В последний день визита российские корветы организованно посетили работники российских загранучреждений в Таиланде с семьями и ученики школы при посольстве РФ в Бангкоке. Первый дружественный заход в Королевство Сиам двух российских военных кораблей, винтового клипера "Гайдамак" и корвета "Новик", состоялся в феврале 1863 года. Царствовавший тогда король Сиама Монгкхут (Рама IV) принял командира клипера "Гайдамак" у себя во дворце и вручил ему свои визитные карточки и письмо для передачи российскому императору Александру II.

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https://ria.ru/20241014/korabli-1977890978.html

https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html

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таиланд, россия, бангкок, александр i, в мире, армия