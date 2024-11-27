https://ria.ru/20241127/varyatchenko-1986046758.html

Глава ООО "БАС": беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет

Глава ООО "БАС": беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет - РИА Новости, 27.11.2024

Глава ООО "БАС": беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет

ООО "Беспилотные авиационные системы" ("БАС") – флагманская компания по развитию беспилотной гражданской авиации в России, созданная в 2022 году. Ее главная... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:45

2024-11-27T17:45

2024-11-27T17:45

кадры для беспилотных авиационных систем

россия

технологии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспилотные авиационные системы (бас)

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ООО "Беспилотные авиационные системы" ("БАС") – флагманская компания по развитию беспилотной гражданской авиации в России, созданная в 2022 году. Ее главная миссия – научно-технологическое развитие рынка беспилотной авиации по нацпроекту БАС. Сегодня функционал беспилотников максимально широкий – они способны выполнять множество задач в разных сферах экономики. При этом в сфере БАС существуют пробелы, мешающие их эффективному применению. В частности, кадровый дефицит и недостаточная компетентность заказчиков. О том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны, и путях их решения в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ООО "БАС" Алексей Варятченко. - Алексей Павлович, какова роль ООО "БАС" как национального оператора отрасли?- ООО "БАС" — первый российский оператор беспилотной авиации с государственным участием. Мы в числе первых получили сертификат на оказание услуг с применением беспилотников и как компания-эксплуатант являемся связующим звеном между производителями и заказчиками услуг. Чтобы эффективно работала вся цепочка, мы выступаем в роли технологического полигона для тестирования и отбора лучших решений и разработок, а также помогаем заказчику воспользоваться возможностями беспилотной авиации и сделать свой бизнес эффективным и инновационным.По оценке экспертов нашего Центра компетенций по разработке и внедрению новых услуг, интенсивное использование беспилотников в России позволит сэкономить не менее 1 триллиона рублей в следующую пятилетку в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство и авиадоставка грузов.Для этого заказчик услуг БАС должен грамотно подходить к принятию решения и уметь считать свои деньги. Специалисты нашей компании разработали концепцию маркетплейса сценариев применения БАС, где будут предлагаться уже готовые решения практически на все случаи жизни. Хотя, на мой взгляд, потенциальных руководителей, принимающих решения по развитию бизнеса с помощью инновационных разработок, в том числе БАС, надо готовить в отраслевых вузах или в нашей Школе квалифицированного заказчика.- Расскажите, пожалуйста, об этом проекте подробнее. Что Школа дает компании, и что получают ученики на выходе?- Школа квалифицированного заказчика подразумевает изучение финансовых продуктов и услуг, возможностей для открытия своего дела, работу с нормативными документами в сфере БАС, а также финансовый и инвестиционный анализ.Подготовка квалифицированного заказчика помогает расширять список сценариев применения БАС, потому что дает понимание работы рынка, а также процесса разработки и внедрения стратегии использования беспилотников компаниями-заказчиками.Обучение охватывает все ключевые этапы, от анализа рынка до формирования паспорта проекта по внедрению БАС в бизнес-процессы компании. На выходе обучающиеся получают не только необходимые знания, но и навыки их эффективного применения на практике.- Какие специальности в области БАС сейчас наиболее востребованы?- В связи с развитием отрасли востребованы все специалисты — от операторов, пилотов и инструкторов до программистов и аналитиков. Не существует профессионалов, чьи навыки и знания мы бы не использовали в своей работе.Вместе с тем все чаще поступают запросы на узкую специализацию — для выполнения определенных функций или работ в той или иной отрасли, например, в сельском или лесном хозяйстве, шоу-бизнесе или энергетическом комплексе.Мы, как и многие компании рынка БАС, открыли в Москве авиационно-учебный центр, получили сертификат и уже в следующем году начнем готовить специалистов, ориентируясь на запросы рынка.- Что же мешает насытить рынок специалистами в сфере БАС?- Основная сложность — несовершенство законодательства в плане вопросов безопасной интеграции БАС в национальное и международное воздушное пространство.С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила №147 в части установления требований к внешним пилотам, внешним пилотам-инструкторам и специалистам по техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов.Но, помимо ФАП-147, необходимо внести изменения в ряд федеральных авиационных правил и приказов Минтранса России, связанных с проверкой кандидатов, допуском к применению тренажеров имитации полета и другие.Кроме того, требуется скорректировать профстандарт "Внешний пилот" (профессиональный стандарт "Специалист по летной эксплуатации беспилотных авиационных систем (внешний пилот) в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными суднами максимальной взлетной массой более 30 килограммов" - прим. ред.) для приведения его положений в соответствие с требованиями приказа Минтруда России (от 27.04.2023).Конечно, представители профессионального сообщества беспилотной авиации провели большую работу по созданию типовой программы подготовки внешних пилотов (соответствующий проект приказа был вынесен Минтрансом РФ на общественное обсуждение в августе этого года – прим. ред.). Но даже после ее утверждения Минтрансом останется нерешенным вопрос реализации программы подготовки будущих внешних пилотов, ведь в настоящее время на территории России нет ни одного подготовленного инструктора по данному направлению.Эту проблему возможно решить путем создания стартовой группы внешних пилотов-инструкторов по утвержденному Росавиацией решению. Но для начала необходимо определить тип беспилотного воздушного судна, на котором будет проводиться обучение.- Сколько времени, по вашей оценке, потребуется на то, чтобы устранить дефицит кадров? И не грозят ли столь масштабные усилия перенасыщением рынка в будущем?- Перенасыщение рынка нам точно не грозит в связи с расширением сфер применения БАС в экономике страны. У нас по-прежнему существует дефицит специалистов в области БАС, который нужно было закрыть еще вчера. Каким образом?Помимо устранения нормативно-законодательных барьеров, следует в разы увеличить темпы разработки и внедрения новых образовательных программ и методик, организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.Необходимо наладить сотрудничество учебных заведений с предприятиями и организациями, заинтересованными в подготовке кадров, обеспечить доступ к современным технологиям и оборудованию для обучения и практической деятельности. Но самое главное — стимулировать интерес молодых людей к профессиям в области БАС, проводить мероприятия, направленные на популяризацию таких специальностей. Этот процесс уже идет, и хочется думать, что результаты появятся в ближайшее время.

https://ria.ru/20241126/podgotovka-1985267236.html

https://ria.ru/20241122/kadry-1985208696.html

https://ria.ru/20241121/bas-1985056791.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспилотные авиационные системы (бас)