"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России
Политолог Доктороу: пуск "Орешника" означает, что РФ не играет в игры с Западом
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запуск новой ракеты "Орешник" дал четкий сигнал Западу, что больше игр не будет, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я думаю, что эти предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры. Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены", — сказала он.
По словам эксперта, в ситуации с "Орешником" и его техническими возможностями Россия, возможно, опередила США на целых десять лет.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.