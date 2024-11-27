Рейтинг@Mail.ru
"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 27.11.2024 (обновлено: 23:38 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/ulovka-1986110755.html
"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России
"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России - РИА Новости, 27.11.2024
"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России
Запуск новой ракеты "Орешник" дал четкий сигнал Западу, что больше игр не будет, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:02
2024-11-27T23:38
первый запуск ракеты "орешник"
россия
украина
сша
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_0:47:3172:1831_1920x0_80_0_0_0bf627a908efed40d5614ee51b59def0.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запуск новой ракеты "Орешник" дал четкий сигнал Западу, что больше игр не будет, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что эти предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры. Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены", — сказала он.По словам эксперта, в ситуации с "Орешником" и его техническими возможностями Россия, возможно, опередила США на целых десять лет.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html
https://ria.ru/20241127/vopros-1986097892.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d1d57d93d315dcaa68a0bb8f9df1f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первый запуск ракеты "орешник", россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато
Первый запуск ракеты "Орешник", Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России

Политолог Доктороу: пуск "Орешника" означает, что РФ не играет в игры с Западом

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запуск новой ракеты "Орешник" дал четкий сигнал Западу, что больше игр не будет, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я думаю, что эти предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры. Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены", — сказала он.
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Вернутся в мешках": на Западе вынесли приговор Украине
Вчера, 21:07
По словам эксперта, в ситуации с "Орешником" и его техническими возможностями Россия, возможно, опередила США на целых десять лет.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Журналист задал британцам неожиданный вопрос из-за России
Вчера, 20:06
 
Первый запуск ракеты "Орешник"РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала