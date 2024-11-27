https://ria.ru/20241127/ulovka-1986110755.html

"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России

"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России - РИА Новости, 27.11.2024

"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России

Запуск новой ракеты "Орешник" дал четкий сигнал Западу, что больше игр не будет, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:02

2024-11-27T22:02

2024-11-27T23:38

первый запуск ракеты "орешник"

россия

украина

сша

сергей лавров

владимир путин

нато

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запуск новой ракеты "Орешник" дал четкий сигнал Западу, что больше игр не будет, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что эти предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры. Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены", — сказала он.По словам эксперта, в ситуации с "Орешником" и его техническими возможностями Россия, возможно, опередила США на целых десять лет.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html

https://ria.ru/20241127/vopros-1986097892.html

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первый запуск ракеты "орешник", россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато