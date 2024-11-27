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"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
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20:02 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/ukroboronprom-1986097019.html
"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ
"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ
Украинский государственный концерн "Укроборонпром" поставил ВСУ партию бракованных мин калибром 82 миллиметра, сообщила в среду украинская журналистка Юлия... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:02
2024-11-27T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
рустем умеров
вооруженные силы украины
укроборонпром
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" поставил ВСУ партию бракованных мин калибром 82 миллиметра, сообщила в среду украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова. Во вторник украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". &quot;Не 120 (минами калибром 120 миллиметров – ред.) едиными. Та же проблема с минами калибром 82 миллиметра! Такой же брак. Тот же производитель. Это сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Кириенко-Мериновой в социальной сети Facebook*.Кириенко-Меринова публикует отрывок служебного постановления ВСУ, запрещающего использование мин калибром 82 миллиметра украинского производства. Накануне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко** зарегистрировал проект постановления об увольнении министра обороны страны Рустема Умерова. Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241126/uvolnenie-1985878278.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Укроборонпром
"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ

"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины калибром 82 миллиметра

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" поставил ВСУ партию бракованных мин калибром 82 миллиметра, сообщила в среду украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова.
Во вторник украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром".
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"Не 120 (минами калибром 120 миллиметров – ред.) едиными. Та же проблема с минами калибром 82 миллиметра! Такой же брак. Тот же производитель. Это сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Кириенко-Мериновой в социальной сети Facebook*.

Кириенко-Меринова публикует отрывок служебного постановления ВСУ, запрещающего использование мин калибром 82 миллиметра украинского производства.
Накануне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко** зарегистрировал проект постановления об увольнении министра обороны страны Рустема Умерова.
Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУкроборонпром
 
 
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