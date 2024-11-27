https://ria.ru/20241127/ukroboronprom-1986097019.html

"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ

"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024

"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" поставил ВСУ партию бракованных мин калибром 82 миллиметра, сообщила в среду украинская журналистка Юлия... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:02

2024-11-27T20:02

2024-11-27T20:02

специальная военная операция на украине

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алексей гончаренко

рустем умеров

вооруженные силы украины

укроборонпром

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" поставил ВСУ партию бракованных мин калибром 82 миллиметра, сообщила в среду украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова. Во вторник украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". "Не 120 (минами калибром 120 миллиметров – ред.) едиными. Та же проблема с минами калибром 82 миллиметра! Такой же брак. Тот же производитель. Это сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Кириенко-Мериновой в социальной сети Facebook*.Кириенко-Меринова публикует отрывок служебного постановления ВСУ, запрещающего использование мин калибром 82 миллиметра украинского производства. Накануне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко** зарегистрировал проект постановления об увольнении министра обороны страны Рустема Умерова. Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241126/uvolnenie-1985878278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром