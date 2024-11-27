"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины, пишут СМИ
"Укроборонпром" поставил ВСУ бракованные мины калибром 82 миллиметра
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" поставил ВСУ партию бракованных мин калибром 82 миллиметра, сообщила в среду украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова.
Во вторник украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром".
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"Не 120 (минами калибром 120 миллиметров – ред.) едиными. Та же проблема с минами калибром 82 миллиметра! Такой же брак. Тот же производитель. Это сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Кириенко-Мериновой в социальной сети Facebook*.
Кириенко-Меринова публикует отрывок служебного постановления ВСУ, запрещающего использование мин калибром 82 миллиметра украинского производства.
Накануне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко** зарегистрировал проект постановления об увольнении министра обороны страны Рустема Умерова.
Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.
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