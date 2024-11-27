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Львова-Белова рассказала о скором воссоединении детей с близкими на Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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18:39 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/ukraina-1986073096.html
Львова-Белова рассказала о скором воссоединении детей с близкими на Украине
Львова-Белова рассказала о скором воссоединении детей с близкими на Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Львова-Белова рассказала о скором воссоединении детей с близкими на Украине
Очередная группа детей, проживающих в России, при участии аппарата детского омбудсмена в ближайшее время воссоединится с близкими на Украине, сообщила... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:39
2024-11-27T18:39
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Очередная группа детей, проживающих в России, при участии аппарата детского омбудсмена в ближайшее время воссоединится с близкими на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В ближайшее время с близкими на Украине при нашем участии воссоединится группа детей, проживающих ранее в России", - заявила Львова-Белова в эфире Первого канала. На данный момент аппарату уполномоченного по правам ребенка удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из десяти семей, а с близкими на Украине и в третьих странах - 80 детей из 62 семей.
https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html
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россия, украина, мария львова-белова, в мире
Россия, Украина, Мария Львова-Белова, В мире
Львова-Белова рассказала о скором воссоединении детей с близкими на Украине

Львова-Белова заявила, что еще группа детей воссоединится с близкими на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Очередная группа детей, проживающих в России, при участии аппарата детского омбудсмена в ближайшее время воссоединится с близкими на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В ближайшее время с близкими на Украине при нашем участии воссоединится группа детей, проживающих ранее в России", - заявила Львова-Белова в эфире Первого канала.
На данный момент аппарату уполномоченного по правам ребенка удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из десяти семей, а с близкими на Украине и в третьих странах - 80 детей из 62 семей.
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