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"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины - РИА Новости, 27.11.2024
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16:06 27.11.2024 (обновлено: 16:20 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html
"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины
"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины - РИА Новости, 27.11.2024
"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины
Избранный президент США Дональд Трамп и ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом, пишет социолог и историк Анастасия Эдель в статье для Foreign Policy. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:06
2024-11-27T16:20
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
джо байден
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом, пишет социолог и историк Анастасия Эдель в статье для Foreign Policy."Таким образом, с переходом власти начинается новая глава конфликта, в которой поддержка Украины со стороны Запада может сойти на нет", — сообщается в материале.По мнению Foreign Policy, запоздалое решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по целям в глубине российской территории не сможет изменить ход конфликта, а эти ракеты ставят Владимира Зеленского в неловкое положение."Нанесение ударов по целям в России вызовет гнев не только Путина, но и Трампа, который, несомненно, расценит любую эскалацию как удар по своим перспективам заключения сделок", — говорится в публикации."Запад устал, у него больше нет политической воли помогать Украине победить военными средствами", - резюмировала автор статьи.Как заявил на этой неделе директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине и стремится к прочному и долгосрочному миру. Он подчеркнул, что Россия открыта для переговоров, условия были озвучены президентом Владимиром Путиным в ходе совещания с руководящим составом МИД в июне. По его словам, чем быстрее в западных столицах примут предложенные Москвой условия мирного договора, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".
https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Джо Байден
"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины

Foreign Policy: Запад устал от конфликта и может свести поддержку Украины к нулю

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом, пишет социолог и историк Анастасия Эдель в статье для Foreign Policy.
"Таким образом, с переходом власти начинается новая глава конфликта, в которой поддержка Украины со стороны Запада может сойти на нет", — сообщается в материале.
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
США сделали неожиданное признание о России и Украине
Вчера, 11:50
По мнению Foreign Policy, запоздалое решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по целям в глубине российской территории не сможет изменить ход конфликта, а эти ракеты ставят Владимира Зеленского в неловкое положение.
"Нанесение ударов по целям в России вызовет гнев не только Путина, но и Трампа, который, несомненно, расценит любую эскалацию как удар по своим перспективам заключения сделок", — говорится в публикации.
"Запад устал, у него больше нет политической воли помогать Украине победить военными средствами", - резюмировала автор статьи.
Как заявил на этой неделе директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине и стремится к прочному и долгосрочному миру. Он подчеркнул, что Россия открыта для переговоров, условия были озвучены президентом Владимиром Путиным в ходе совещания с руководящим составом МИД в июне. По его словам, чем быстрее в западных столицах примут предложенные Москвой условия мирного договора, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".
Флаги США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
Вчера, 10:26
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Джо Байден
 
 
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