https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html

"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины

"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины - РИА Новости, 27.11.2024

"Сойти на нет": на Западе предупредили о неизбежном итоге для Украины

Избранный президент США Дональд Трамп и ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом, пишет социолог и историк Анастасия Эдель в статье для Foreign Policy. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:06

2024-11-27T16:06

2024-11-27T16:20

в мире

украина

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дональд трамп

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

джо байден

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом, пишет социолог и историк Анастасия Эдель в статье для Foreign Policy."Таким образом, с переходом власти начинается новая глава конфликта, в которой поддержка Украины со стороны Запада может сойти на нет", — сообщается в материале.По мнению Foreign Policy, запоздалое решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по целям в глубине российской территории не сможет изменить ход конфликта, а эти ракеты ставят Владимира Зеленского в неловкое положение."Нанесение ударов по целям в России вызовет гнев не только Путина, но и Трампа, который, несомненно, расценит любую эскалацию как удар по своим перспективам заключения сделок", — говорится в публикации."Запад устал, у него больше нет политической воли помогать Украине победить военными средствами", - резюмировала автор статьи.Как заявил на этой неделе директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине и стремится к прочному и долгосрочному миру. Он подчеркнул, что Россия открыта для переговоров, условия были озвучены президентом Владимиром Путиным в ходе совещания с руководящим составом МИД в июне. По его словам, чем быстрее в западных столицах примут предложенные Москвой условия мирного договора, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".

https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html

https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден