https://ria.ru/20241127/ukraina-1986015253.html

Украина при посредничестве Катара передала России двух детей

Украина при посредничестве Катара передала России двух детей - РИА Новости, 27.11.2024

Украина при посредничестве Катара передала России двух детей

Украина в рамках процесса воссоединения семей передала России двух детей при посредничестве Катара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:14

2024-11-27T15:14

2024-11-27T17:19

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украина в рамках процесса воссоединения семей передала России двух детей при посредничестве Катара, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в дипмиссии арабской страны в Москве.Посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха продолжит помогать в воссоединении детей со своими семьями как в России, так и на Украине."Рад принимать сегодня у нас в посольстве двух детей и членов их семей. Мы как государство Катар уделяем огромное внимание гуманитарным проектам, продолжаем нашу работу, опираясь на наши прекрасные отношения с Россией и Украиной", — подчеркнул он.Как позднее уточнила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, в Россию с Украины вернулись два мальчика."В этот раз мы помогли вернуться в Россию девятилетнему Артему, который с 2019 года проживал у папы с бабушкой на Украине и не мог воссоединиться с мамой. Еще одна история семилетнего Михаила. Мальчик до 2020 года жил в России, потом уехал с мамой на Украину. К сожалению, в этом году мама умерла после долгой болезни. Мы помогли папе, проживающему в России, вернуть сына", — отметила она.Омбудсмен особо подчеркнула, что каждое такое мероприятие — результат кропотливой, длительной работы многих людей. На сегодняшний день аппарату уполномоченного по правам ребенка удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из десяти семей, а с близкими на Украине и в третьих странах — 80 детей из 62 семей.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972923999.html

https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html

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