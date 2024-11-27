В Эстонии заявили, что ЕС хватит денег на военную помощь Украине
Politico: в Эстонии заявили, что ЕС хватит средств на военную помощь Украине
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что Евросоюзу хватит средств на военную помощь Украине, если США прекратят поддерживать Киев, сообщает газета Politico.
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"Певкур заявил, что у ЕС есть деньги на то, чтобы восполнить нехватку (финансирования - ред.), если США прекратят поставлять военную помощь Украине", - пишет издание.
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Министр отметил, что проблема не в деньгах, а в политической ситуации в Евросоюзе.
Как пишет издание, сейчас организация проходит через сложный переходный период смены состава Еврокомиссии. Кроме того, принятие любых инициатив по помощи Киеву осложняется предвыборной кампанией перед выборами в бундестаг в Германии, где поддержка Украины относится к числу болезненных вопросов.
Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил на прошлой неделе, что подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами, документ, в частности, предполагает предоставление четверти ВВП Таллина Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.