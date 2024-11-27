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В Эстонии заявили, что ЕС хватит денег на военную помощь Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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11:10 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985950779.html
В Эстонии заявили, что ЕС хватит денег на военную помощь Украине
В Эстонии заявили, что ЕС хватит денег на военную помощь Украине - РИА Новости, 27.11.2024
В Эстонии заявили, что ЕС хватит денег на военную помощь Украине
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что Евросоюзу хватит средств на военную помощь Украине, если США прекратят поддерживать Киев, сообщает газета... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:10
2024-11-27T11:10
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что Евросоюзу хватит средств на военную помощь Украине, если США прекратят поддерживать Киев, сообщает газета Politico. "Певкур заявил, что у ЕС есть деньги на то, чтобы восполнить нехватку (финансирования - ред.), если США прекратят поставлять военную помощь Украине", - пишет издание. Министр отметил, что проблема не в деньгах, а в политической ситуации в Евросоюзе. Как пишет издание, сейчас организация проходит через сложный переходный период смены состава Еврокомиссии. Кроме того, принятие любых инициатив по помощи Киеву осложняется предвыборной кампанией перед выборами в бундестаг в Германии, где поддержка Украины относится к числу болезненных вопросов. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил на прошлой неделе, что подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами, документ, в частности, предполагает предоставление четверти ВВП Таллина Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932729253.html
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в мире, украина, сша, киев, ханно певкур, рустем умеров, сергей лавров, нато, politico, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Ханно Певкур, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Politico, Евросоюз
В Эстонии заявили, что ЕС хватит денег на военную помощь Украине

Politico: в Эстонии заявили, что ЕС хватит средств на военную помощь Украине

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что Евросоюзу хватит средств на военную помощь Украине, если США прекратят поддерживать Киев, сообщает газета Politico.
«
"Певкур заявил, что у ЕС есть деньги на то, чтобы восполнить нехватку (финансирования - ред.), если США прекратят поставлять военную помощь Украине", - пишет издание.
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Министр отметил, что проблема не в деньгах, а в политической ситуации в Евросоюзе.
Как пишет издание, сейчас организация проходит через сложный переходный период смены состава Еврокомиссии. Кроме того, принятие любых инициатив по помощи Киеву осложняется предвыборной кампанией перед выборами в бундестаг в Германии, где поддержка Украины относится к числу болезненных вопросов.
Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил на прошлой неделе, что подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами, документ, в частности, предполагает предоставление четверти ВВП Таллина Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
Вчера, 10:26
 
В миреУкраинаСШАКиевХанно ПевкурРустем УмеровСергей ЛавровНАТОPoliticoЕвросоюз
 
 
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