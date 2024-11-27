https://ria.ru/20241127/ukraina-1985918273.html

Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием - РИА Новости, 27.11.2024

Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии: РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:20

специальная военная операция на украине

аналитика

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роб бауэр

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Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии:"Штаты обсуждают поставку Украине крылатых ракет JASSM, что позволит с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно"."Британия и Франция передали на Украину до 150 ракет типа Storm Shadow и SCALP-EG для ударов вглубь территории России".Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что нельзя "сидеть и ждать, когда на нас нападут", и сообщил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по России в случае вооруженного конфликта с альянсом."Власти США нанесли на карту около 200 российских военных объектов, по которым ВСУ могут ударить ракетами ATACMS. Следующей целью для удара могут стать объекты в Ростовской области"."Глава МИД Франции подтвердил, что Украина может применять французские ракеты по территории России"."Вооруженные силы Германии подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией"."В Европе возобновились дискуссии об отправке французских и британских войск на Украину"."НАТО призвала предоставить Украине ракеты с дальностью от 1000 до 5500 километров".Если звезды зажигают, а страсти нагнетают — значит, это кому-то очень нужно.Версия первая. После показательного выступления "Орешника" коллективный Запад взял паузу, выпил валокордин и решил показать, что он ну совершенно не испуган и даже сам еще о-го-го.Версия вторая. Кто-то очень хочет, чтобы страсти были раздуты до максимума на дату 20 января 2025 года — когда в Белом доме официально появится новый хозяин.По какой-то причине как в определенных кругах на Западе, так и в российском инфополе сложился консенсус, что нехороший зомби-президент Джо Байден решил отомстить свежеизбранному Дональду Трампу за все унижения и напоследок зарубить на корню все его планы о завершении конфликта на Украине за 24 часа — отсюда разрешение Украине на удары вглубь России ракетами ATACMS и все в таком духе.Сторонники этой версии тыкают в гневные твиты сына Трампа Дональда-младшего и почти сына Трампа Илона Маска, где они обвиняют Байдена чуть ли не в государственной измене и утверждают, что Россия обязательно ответит, а это может привести к ядерной войне.Однако сам Трамп, который обычно молниеносно комментирует все происходящее вокруг, в данном случае упорно молчит, что означает только одно: вся эта истерия с ним согласована и должна помочь ему обыграть Путина "с позиции силы" в рамках возможных переговоров.В пользу этого говорит и то, что никаких скандалов при "передаче дел" не наблюдается: Байден улыбается, а Трамп доволен, как кот на Масленицу. Если бы Трамп захотел отменить все эти разрешения, он мог легко бы сделать это прямо сейчас одним звонком Зеленскому, Стармеру и Макрону. Так же удовлетворенно молчат как "голуби", так и "ястребы" из будущей администрации Трампа.Тишь, благодать и полное взаимопонимание в Белом доме подтвердил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, который сообщил: "Наши противники, которые думают, что сейчас благоприятный момент, когда они могут стравливать одну администрацию с другой, они ошибаются. <...> Мы — одна команда".Иными словами, есть большая вероятность, что Трамп просто счастлив, что всю эту кашу заварил Байден, и теперь он придет на переговоры в белом плаще и скажет: я, конечно, за мир и все такое, могу все эти разрешения отозвать, но что мистер Путин даст мне взамен?Но есть и третья версия.Вчера глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что "война на Украине вошла в критическую фазу и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны".Одновременно с этим агентство Reuters опубликовало материал с заголовком: "Россия наступает на Украине с самой большой скоростью с момента начала войны". Эксперты издания признают, что "война входит в самую опасную фазу, так как силы Москвы делают рекордные территориальные приобретения, а темпы наступления увеличиваются".Нам не нужно Reuters, чтобы это подтверждать: бесконечный поток сводок с ЛБС говорит о том, что мы давим, а теряющий силы враг уже плотно включил заднюю передачу. По всей линии фронта горят котлы, где сжигаются последние боеспособные подразделения ВСУ. Несколько дней назад, во время инспектирования группировки "Север", глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что "Вооруженные силы России перемололи лучшие части ВСУ, сорвали всю кампанию 2025 года", а наши войска ускоряют продвижение.Таким образом, весь этот цирк с ядерными конями — отчаянная попытка хоть как-то затормозить конец Украины или хотя бы урвать напоследок с паршивой овцы клок шерсти побольше. Каким бы взбалмошным ни был Трамп, он прекрасно понимает, что у России нет ни малейшей мотивации останавливать наступление, и он пытается на финишной прямой за неимением козырей и джокеров использовать хотя бы шестерки.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в рамках совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ разложил все максимально доступно: "Стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии"; "разговоры об остановке конфликта на Украине связаны с инициативой России на поле боя"; "на Западе теперь думают не о стратегическом поражении России, а как не проиграть самим и сохранить русофобский режим в Киеве". Но главное — "Россия категорически отвергает какое-либо "замораживание" украинского конфликта".Возможно, у Трампа действительно был хитрый план выкрутить Путину руки. Но, как говорил в свое время абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон, "у каждого есть отличный план до того момента, пока он не получит в зубы".

https://ria.ru/20241127/putin-1985901313.html

https://ria.ru/20241127/nato-1985914593.html

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985700548.html

https://ria.ru/20241127/rozhdestvo-1985917420.html

https://ria.ru/20241126/zapad-1985760544.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, россия, франция, джо байден, дональд трамп, роб бауэр, вооруженные силы украины, нато