https://ria.ru/20241127/ukraina-1985908989.html

Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками

Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками - РИА Новости, 27.11.2024

Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками

Украинские войска продолжают комплектовать свои подразделения на Запорожской линии фронта за счет иностранных наемников, сообщил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:17

2024-11-27T03:17

2024-11-27T03:17

в мире

запорожская область

россия

днепр (город)

дмитрий рогозин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают комплектовать свои подразделения на Запорожской линии фронта за счет иностранных наемников, сообщил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. "Противник продолжает комплектовать свои ряды иностранными наемниками. Они никуда не делись. Только на участке нашей ответственности их около 200 боевиков", - сказал Рогозин. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240713/naemniki-1959377802.html

запорожская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, днепр (город), дмитрий рогозин