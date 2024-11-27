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Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками - РИА Новости, 27.11.2024
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03:17 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985908989.html
Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками
Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками - РИА Новости, 27.11.2024
Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками
Украинские войска продолжают комплектовать свои подразделения на Запорожской линии фронта за счет иностранных наемников, сообщил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:17
2024-11-27T03:17
в мире
запорожская область
россия
днепр (город)
дмитрий рогозин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают комплектовать свои подразделения на Запорожской линии фронта за счет иностранных наемников, сообщил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. "Противник продолжает комплектовать свои ряды иностранными наемниками. Они никуда не делись. Только на участке нашей ответственности их около 200 боевиков", - сказал Рогозин. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240713/naemniki-1959377802.html
запорожская область
россия
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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), дмитрий рогозин
В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Дмитрий Рогозин
Сенатор Рогозин заявил о комплектации ВСУ иностранными наемниками

Сенатор Рогозин: ВСУ комплектуют свои подразделения иностранными наемниками

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают комплектовать свои подразделения на Запорожской линии фронта за счет иностранных наемников, сообщил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
"Противник продолжает комплектовать свои ряды иностранными наемниками. Они никуда не делись. Только на участке нашей ответственности их около 200 боевиков", - сказал Рогозин.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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В миреЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Дмитрий Рогозин
 
 
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