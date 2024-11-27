https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907978.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще девяти областях центральной Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:47
2024-11-27T02:47
2024-11-27T02:50
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще девяти областях центральной Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 2.43 мск, при этом в Киевской области она звучит уже более трех часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, в мире, вооруженные силы рф, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Вооруженные силы РФ, Киевская область
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу