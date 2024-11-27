https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907978.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще девяти областях центральной Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:47

2024-11-27T02:47

2024-11-27T02:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

киевская область

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще девяти областях центральной Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 2.43 мск, при этом в Киевской области она звучит уже более трех часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, в мире, вооруженные силы рф, киевская область