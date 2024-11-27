https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

"Звоните Путину!" Запад признал резкие изменения на Украине

"Звоните Путину!" Запад признал резкие изменения на Украине - РИА Новости, 27.11.2024

"Звоните Путину!" Запад признал резкие изменения на Украине

Страну охватывает безнадежность — за два года настроения украинцев изменились настолько, что уже четверть населения согласна на мир с территориальными... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:03

киев

михаил подоляк

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Страну охватывает безнадежность — за два года настроения украинцев изменились настолько, что уже четверть населения согласна на мир с территориальными уступками. На помощь партнеров не рассчитывают, а уверенность в собственных силах испарилась. Публично Киев отказывается от диалога с Москвой, но даже западные союзники обратили внимание на новые реалии.Между миром и землей"Неопределенность. Истощение. Отчаяние" — так обрисовал настроение жителей Киева обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер. Увидев ситуацию собственными глазами, журналист признал, что подобное чувствовалось и раньше. Иногда было больше надежды, иногда — меньше. Но, по его словам, сейчас Россия выглядит увереннее и сильнее, чем прежде, и на Украине это ощущают.Этот год для украинцев во многом переломный. Настроение большинства изменилось разительно. Американская аналитическая компания Gallup представила интересные результаты соцопросов с августа по октябрь 2024 года. Как оказалось, более половины населения (52%) хотели бы, чтобы боевые действия в стране прекратились как можно скорее. За продолжение войны — только 38%.А ведь еще недавно соотношение было совсем другим. К концу 2023-го большинство (63%) выступало за продолжение конфликта и только 27% хотели его прекращения. Социологи объясняют такие серьезные перемены в первую очередь успехами российской армии. "План победы" Зеленского и вторжение в Курскую область не подняли боевой дух украинцев и не принесли Киеву никаких позитивных результатов.Поэтому так мало и тех, кто сегодня верит в возможность ВСУ выйти к границам 1991 года. Среди сторонников скорейшего мира половина готова на территориальные уступки. Если в 2022-м и 2023-м больше 90% видели победу в присоединении всех регионов, включая Крым, то сейчас таких 81%.На линии боевого соприкосновения тоже начали думать по-другому. Как отмечает The Economist, систематическая слабость Украины сказывается и на моральном духе военных. Многие в ВСУ склоняются к мирному урегулированию и готовы к сдаче территории. Офицер, который занимается подготовкой украинских новобранцев, заявляет, что таких уже 70% личного состава.Власть стрессаThe Times пишет, что именно для борьбы с национальным отчаянием Зеленский объявил так называемый план стойкости. То, что его цель — не конкретные действия по восстановлению и развитию страны, а только их декларация для роста общественных настроений, на Банковой даже не скрывают."С учетом психоэмоционального состояния, в котором находится страна, мы должны четко показать, как будем расставлять приоритеты", — заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.Всенародной поддержкой Зеленский уже не пользуется. Согласно исследованиям, деятельность главы режима одобряют шесть из десяти украинцев. В феврале 2022-го те же службы отмечали его рейтинг в 84%. Число недовольных с тех пор выросло более чем вдвое — до рекордных с начала спецоперации 30%. Антирейтинг правительства еще больше: за два года он увеличился аналогичными темпами до 66%.По-прежнему позитивно украинцы относятся только к финансовым госструктурам и армии. ВСУ поддерживает подавляющее большинство — 92%. У остальных учреждений показатели стабильно снижаются. Таким образом, от тех настроений, что царили на Украине в начале конфликта, не осталось и следа.За два года ВВП страны сократился на 30%. Экономическое падение не смогли остановить даже 175 миллиардов долларов, полученных от США, и более 136 миллиардов от Евросоюза. Сейчас 45% украинцев признают, что денег на еду и оплату жилья у них недостаточно. Этот показатель периодически растет с 2014-го — тогда менее 30% заявляли о нехватке средств на продукты.Gallup определил, что более половины украинцев стабильно находятся в состоянии стресса. Все меньше людей видят будущее благоприятным через пять лет. Уровень жизни сейчас жители страны оценивают всего в 4,7 балла из дести.Как выяснилось, на Украине уже не питают особых иллюзий по поводу союзников. Почти вдвое увеличилось число тех, кто не ждет приглашения в НАТО вообще когда-либо: 12% в 2022 году против 22% — в 2024-м. Также 15% не верят даже в далекую перспективу вступления в Евросоюз. Два года назад таких было шесть процентов.Неудобный вопросЗа последние два года стала иной и переговорная позиция самого Зеленского. Как пишет The Telegraph, он теперь согласен довольствоваться меньшим. Недавно признал, что Киев не сможет захватить Крымский полуостров. На смену риторики повлияли отнюдь не общественные настроения.Бывший британский военный атташе на Украине Джон Форман уверен, что глава киевского режима приспосабливается к новой реальности. С одной стороны, ситуация внутри страны нестабильная. С другой — Киев обеспокоен будущим при администрации Дональда Трампа.Научный сотрудник Института Куинси Марк Епископос считает, что широко распространенные настроения в пользу мира дают Зеленскому "мощный мандат" на сотрудничество с новым главой Белого дома в достижении урегулирования через переговоры."Украина решительно проигрывает эту войну на истощение, и никакая западная военная помощь не может обратить вспять траекторию ее краха", — заключил Епископос.Однако официальная позиция Киева прежняя: никаких приговоров с Москвой. После того как канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, его раскритиковали не только на Западе, но и на Украине."Нужно перестать звонить Путину. <…> Какие средства давления были у Шольца во время разговора? Что он мог предложить?" — возмутился Подоляк.Однако киевские власти понимают, что такая риторика идет вразрез с мнением населения. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не сомневается в достоверности данных опросов Gallup."Аналогичные социологические измерения в мониторинговом режиме постоянно ведутся украинским службами. Их цифры перекликаются. Они вполне адекватны, поскольку отражают реальную ситуацию. В то же время усталость от происходящего усугубляет и ощущение, что конфликт может оказаться вечным", — отмечает аналитик в беседе с РИА Новости.По его словам, публикация подобных социологических данных направлена не только на западную и украинскую аудиторию, но и на страны Глобального Юга. Кроме всего прочего, они — элемент информационного противостояния. С их помощью можно влиять на общественное мнение не только простых людей, но и политиков. На переговорах с Киевом международные партнеры теперь могут задать вопрос: почему власти не меняют позицию вслед за населением? Если раньше Зеленский мог оправдывать свои поступки поддержкой украинцев, то теперь ему будет сложнее отчитываться перед Западом.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, михаил подоляк, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины