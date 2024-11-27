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Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию - РИА Новости, 27.11.2024
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12:36 27.11.2024 (обновлено: 13:56 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tyurma-1985974477.html
Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию
Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию - РИА Новости, 27.11.2024
Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию
Немец Манфред Гендицкий, отсидевший 13 лет за убийство, которого не было, потребовал у властей земли Бавария повторную компенсацию за моральный ущерб минимум в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:36
2024-11-27T13:56
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жилье
мюнхен
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Немец Манфред Гендицкий, отсидевший 13 лет за убийство, которого не было, потребовал у властей земли Бавария повторную компенсацию за моральный ущерб минимум в 750 тысяч евро, сообщает в среду журнал Spiegel. "Истец требует возмещения морального ущерба размером по меньшей мере в 750 тысяч евро", - приводит журнал слова представителя окружного суда города Мюнхен. По сообщению местной прокуратуры, Гендицкий в прошлом уже получил более 368 тысяч евро - по 75 евро за каждый из 4916 дней в заключении. Однако, по данным журнала, освобожденный вместе со своей сожительницей заявил, что сумма выплаты не покрыла всего ущерба, и он будет требовать дополнительной компенсации. Гендицкий много лет боролся за пересмотр дела. Его требовала оправдать не только сторона защиты, но и прокуратура. Сомнения были как в том, что мужчина совершил убийство, так и в том, что преступление вообще было. Позже эксперты доказали, что женщина стала жертвой несчастного случая, сообщает издание. Окружной суд Мюнхена в 2010 году приговорил Гендицкого к пожизненному заключению по делу об убийстве. Он был управляющим в доме, где проживала погибшая женщина. Присяжные признали его виновным в том, что он после ссоры якобы ударил пожилую женщину в ее квартире, а затем утопил в ванне.
https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html
https://ria.ru/20240312/frantsiya-1932437554.html
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в мире, жилье, мюнхен, бавария
В мире, Жилье, Мюнхен, Бавария
Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию

Отсидевший 13 лет в тюрьме невиновный немец требует компенсацию в 750 тысяч евро

© Getty Images / picture allianceМанфред Гендицкий
Манфред Гендицкий - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / picture alliance
Манфред Гендицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Немец Манфред Гендицкий, отсидевший 13 лет за убийство, которого не было, потребовал у властей земли Бавария повторную компенсацию за моральный ущерб минимум в 750 тысяч евро, сообщает в среду журнал Spiegel.
"Истец требует возмещения морального ущерба размером по меньшей мере в 750 тысяч евро", - приводит журнал слова представителя окружного суда города Мюнхен.
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По сообщению местной прокуратуры, Гендицкий в прошлом уже получил более 368 тысяч евро - по 75 евро за каждый из 4916 дней в заключении.
Однако, по данным журнала, освобожденный вместе со своей сожительницей заявил, что сумма выплаты не покрыла всего ущерба, и он будет требовать дополнительной компенсации.
Гендицкий много лет боролся за пересмотр дела. Его требовала оправдать не только сторона защиты, но и прокуратура. Сомнения были как в том, что мужчина совершил убийство, так и в том, что преступление вообще было. Позже эксперты доказали, что женщина стала жертвой несчастного случая, сообщает издание.
Окружной суд Мюнхена в 2010 году приговорил Гендицкого к пожизненному заключению по делу об убийстве. Он был управляющим в доме, где проживала погибшая женщина. Присяжные признали его виновным в том, что он после ссоры якобы ударил пожилую женщину в ее квартире, а затем утопил в ванне.
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