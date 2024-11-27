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В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы - РИА Новости, 27.11.2024
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14:15 27.11.2024 (обновлено: 14:19 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tyumen-1985998511.html
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы - РИА Новости, 27.11.2024
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы
В Тюмени расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, вымогавший у школьницы интимные фотографии под угрозой расправы с ее отцом, сообщает... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:15
2024-11-27T14:19
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. В Тюмени расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, вымогавший у школьницы интимные фотографии под угрозой расправы с ее отцом, сообщает информационный центр СК России. "В соцмедиа сообщается, что в Тюмени уроженец одной из республик Северного Кавказа вымогал интимные фотографии у школьницы, а когда та отказалась, стал угрожать расправой её отцу – участнику СВО. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело", - указано в информации СК. Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам, указанным в публикации.
https://ria.ru/20241124/proverka-1985439951.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы

В Тюмени возбудили дело против мужчины, вымогавшего интимные фото у школьницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. В Тюмени расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, вымогавший у школьницы интимные фотографии под угрозой расправы с ее отцом, сообщает информационный центр СК России.
"В соцмедиа сообщается, что в Тюмени уроженец одной из республик Северного Кавказа вымогал интимные фотографии у школьницы, а когда та отказалась, стал угрожать расправой её отцу – участнику СВО. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело", - указано в информации СК.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам, указанным в публикации.
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ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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