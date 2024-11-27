https://ria.ru/20241127/tyumen-1985998511.html
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы - РИА Новости, 27.11.2024
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы
В Тюмени расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, вымогавший у школьницы интимные фотографии под угрозой расправы с ее отцом, сообщает... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:15
2024-11-27T14:15
2024-11-27T14:19
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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. В Тюмени расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, вымогавший у школьницы интимные фотографии под угрозой расправы с ее отцом, сообщает информационный центр СК России. "В соцмедиа сообщается, что в Тюмени уроженец одной из республик Северного Кавказа вымогал интимные фотографии у школьницы, а когда та отказалась, стал угрожать расправой её отцу – участнику СВО. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело", - указано в информации СК. Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам, указанным в публикации.
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени мужчина вымогал у школьницы интимные фото под угрозой расправы
В Тюмени возбудили дело против мужчины, вымогавшего интимные фото у школьницы