https://ria.ru/20241127/tusk-1985959557.html

Туск предложил создать на Балтике новую миссию патрулирования

Туск предложил создать на Балтике новую миссию патрулирования - РИА Новости, 27.11.2024

Туск предложил создать на Балтике новую миссию патрулирования

Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает создать на Балтике миссию патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:42

2024-11-27T11:42

2024-11-27T11:42

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ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает создать на Балтике миссию патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing. "У нас есть опыт, который делает наши страны безопаснее. Я говорю об Air Policing – контроль нашего воздушного пространства", - сказал Туск журналистам перед вылетом в Швецию. Он напомнил, что в международной миссии Air Policing участвуют также польские экипажи и польские истребители. "Я буду убеждать наших партнеров в необходимости немедленного создания аналогичной формулы, если речь идет о контроле и защите вод Балтики. Так называемый Navy Policing – совместное мероприятие стран, которые находятся на Балтике и испытывают такое же ощущение угрозы со стороны России", - заявил польский премьер. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html

https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html

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