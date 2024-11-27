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Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца - РИА Новости, 27.11.2024
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Туризм
 
15:53 27.11.2024 (обновлено: 15:56 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html
Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца
Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца - РИА Новости, 27.11.2024
Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца
Перед поездкой за рубеж российским туристам рекомендуется заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:53
2024-11-27T15:56
туризм
турция
артур мурадян
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перед поездкой за рубеж российским туристам рекомендуется заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой в связи с массовым отказом в принятии долларов старого образца, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Ранее в среду корреспондент РИА Новости выяснил, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в столице Турции на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивок. "Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. Казалось бы, США как страна, которая является эмитентом данного типа купюр, могла бы внести свои разъяснения, но предпочитает сохранять молчание. Текущая ситуация показывает, что вмешиваться в проблему приема валюты, которая формально не вышла из оборота, страна-эмитент не собирается", - сказал Мурадян. "Даже с точки зрения базовой логики не очень понятно, с чем это связано. Повторю свои рекомендации: для поездок заграницу предпочтительнее или озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валюты, которую можно купить на территории нашей страны", - добавил он. В конце октября Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.
https://ria.ru/20241127/dollar-1986000280.html
https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html
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турция, артур мурадян, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, Артур Мурадян, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца

АТОР посоветовала туристам заранее озаботиться покупкой долларов нового образца

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перед поездкой за рубеж российским туристам рекомендуется заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой в связи с массовым отказом в принятии долларов старого образца, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости выяснил, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в столице Турции на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивок.
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"Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. Казалось бы, США как страна, которая является эмитентом данного типа купюр, могла бы внести свои разъяснения, но предпочитает сохранять молчание. Текущая ситуация показывает, что вмешиваться в проблему приема валюты, которая формально не вышла из оборота, страна-эмитент не собирается", - сказал Мурадян.
"Даже с точки зрения базовой логики не очень понятно, с чем это связано. Повторю свои рекомендации: для поездок заграницу предпочтительнее или озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валюты, которую можно купить на территории нашей страны", - добавил он.
В конце октября Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.
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ТуризмТурцияАртур МурадянРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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