ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2024 года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ.
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"Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", — подчеркнул регулятор.
Уточняется, что эти меры будут действовать в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов, связанных с реализацией бюджетного правила.
При этом Банк России сообщил, что продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. Речь идет в том числе об операциях объемом 8,4 миллиарда рублей в день, осуществленных со средствами фонда в прошлом году.
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки осуществят в течение 2025-го, заключили в ЦБ.
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