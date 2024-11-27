https://ria.ru/20241127/tsb-1986066431.html

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 27.11.2024

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:20

2024-11-27T18:20

2024-11-27T18:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ."Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", — подчеркнул регулятор.Уточняется, что эти меры будут действовать в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов, связанных с реализацией бюджетного правила.При этом Банк России сообщил, что продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. Речь идет в том числе об операциях объемом 8,4 миллиарда рублей в день, осуществленных со средствами фонда в прошлом году.Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки осуществят в течение 2025-го, заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20241127/dollar-1986000280.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)