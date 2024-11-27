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ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 27.11.2024
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18:20 27.11.2024 (обновлено: 18:58 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tsb-1986066431.html
ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 27.11.2024
ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:20
2024-11-27T18:58
экономика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ.&quot;Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков&quot;, — подчеркнул регулятор.Уточняется, что эти меры будут действовать в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов, связанных с реализацией бюджетного правила.При этом Банк России сообщил, что продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. Речь идет в том числе об операциях объемом 8,4 миллиарда рублей в день, осуществленных со средствами фонда в прошлом году.Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки осуществят в течение 2025-го, заключили в ЦБ.
https://ria.ru/20241127/dollar-1986000280.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2024 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ.
«

"Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", — подчеркнул регулятор.

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Уточняется, что эти меры будут действовать в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов, связанных с реализацией бюджетного правила.
При этом Банк России сообщил, что продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. Речь идет в том числе об операциях объемом 8,4 миллиарда рублей в день, осуществленных со средствами фонда в прошлом году.
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки осуществят в течение 2025-го, заключили в ЦБ.
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