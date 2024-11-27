https://ria.ru/20241127/tramp-1986104664.html

Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине

Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине - РИА Новости, 27.11.2024

Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:56

2024-11-27T20:56

2024-11-27T21:32

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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог."Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России", — заявил он в своей соцсети Truth Social.По словам Трампа, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности при его первом президентстве. В июне Кит Келлог вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем предложили свою инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — заявили они. По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью.Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Долгое время он работал в Пентагоне на разных должностях, он также находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда он взял на себя командование подземным комплексом "Рэйвен Рок", который служит убежищем для руководства США в случае угроз.Во время первого срока Трампа Келлог работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.Ранее чиновник заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону не дотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.

https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html

https://ria.ru/20241127/tramp-1985981599.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, россия, нато, министерство обороны сша