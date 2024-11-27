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Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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20:56 27.11.2024 (обновлено: 21:32 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tramp-1986104664.html
Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине
Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:56
2024-11-27T21:32
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.&quot;Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России&quot;, — заявил он в своей соцсети Truth Social.По словам Трампа, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности при его первом президентстве. В июне Кит Келлог вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем предложили свою инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — заявили они. По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью.Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Долгое время он работал в Пентагоне на разных должностях, он также находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда он взял на себя командование подземным комплексом "Рэйвен Рок", который служит убежищем для руководства США в случае угроз.Во время первого срока Трампа Келлог работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.Ранее чиновник заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону не дотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.
https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
https://ria.ru/20241127/tramp-1985981599.html
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, россия, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Россия, НАТО, Министерство обороны США
Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине

Трамп подтвердил, что назначит Келлога спецпосланником по конфликту на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
«

"Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России", — заявил он в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Вчера, 18:00
По словам Трампа, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности при его первом президентстве.
В июне Кит Келлог вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем предложили свою инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта.
"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — заявили они.
По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью.
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Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Долгое время он работал в Пентагоне на разных должностях, он также находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда он взял на себя командование подземным комплексом "Рэйвен Рок", который служит убежищем для руководства США в случае угроз.
Во время первого срока Трампа Келлог работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.
Ранее чиновник заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону не дотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября, 08:00
 
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