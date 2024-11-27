Трамп подтвердил планы о назначении Кита Келлога спецпосланником по Украине
Трамп подтвердил, что назначит Келлога спецпосланником по конфликту на Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
По словам Трампа, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности при его первом президентстве.
В июне Кит Келлог вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем предложили свою инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта.
"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет", — заявили они.
По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью.
Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Долгое время он работал в Пентагоне на разных должностях, он также находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда он взял на себя командование подземным комплексом "Рэйвен Рок", который служит убежищем для руководства США в случае угроз.
Во время первого срока Трампа Келлог работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.
Ранее чиновник заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону не дотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября, 08:00