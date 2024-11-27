Трамп рассказал, кого рассматривает на пост спецпредставителя по Украине
Reuters: Трамп рассматривает Келлога на пост спецпредставителя по Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает на должность специального представителя по конфликту на Украине советника по нацбезопасности бывшего вице-президента страны Майка Пенса Кита Келлога, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три неназванных источника.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами переходной команды, сообщало, что Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине.
"Трамп рассматривает Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, который представил ему план по прекращению конфликта на Украине, на должность специального представителя по конфликту", - рассказали агентству три источника, знакомые с темой.
При этом один из неназванных источников, знакомых с потенциальным назначением Келлога, уточнил агентству, что Гренелл всё еще "остается фаворитом" как кандидат на пост специального представителя по Украине.
В июне агентство Рейтер сообщало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Дональда Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.