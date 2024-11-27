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Трамп рассказал, кого рассматривает на пост спецпредставителя по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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19:55 27.11.2024 (обновлено: 21:12 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tramp-1986094635.html
Трамп рассказал, кого рассматривает на пост спецпредставителя по Украине
Трамп рассказал, кого рассматривает на пост спецпредставителя по Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Трамп рассказал, кого рассматривает на пост спецпредставителя по Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает на должность специального представителя по конфликту на Украине советника по нацбезопасности... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:55
2024-11-27T21:12
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает на должность специального представителя по конфликту на Украине советника по нацбезопасности бывшего вице-президента страны Майка Пенса Кита Келлога, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три неназванных источника. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами переходной команды, сообщало, что Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине. "Трамп рассматривает Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, который представил ему план по прекращению конфликта на Украине, на должность специального представителя по конфликту", - рассказали агентству три источника, знакомые с темой. При этом один из неназванных источников, знакомых с потенциальным назначением Келлога, уточнил агентству, что Гренелл всё еще "остается фаворитом" как кандидат на пост специального представителя по Украине. В июне агентство Рейтер сообщало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Дональда Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, ричард гренелл, майк пенс, оон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, Майк Пенс, ООН
Трамп рассказал, кого рассматривает на пост спецпредставителя по Украине

Reuters: Трамп рассматривает Келлога на пост спецпредставителя по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает на должность специального представителя по конфликту на Украине советника по нацбезопасности бывшего вице-президента страны Майка Пенса Кита Келлога, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три неназванных источника.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами переходной команды, сообщало, что Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине.
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"Трамп рассматривает Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, который представил ему план по прекращению конфликта на Украине, на должность специального представителя по конфликту", - рассказали агентству три источника, знакомые с темой.
При этом один из неназванных источников, знакомых с потенциальным назначением Келлога, уточнил агентству, что Гренелл всё еще "остается фаворитом" как кандидат на пост специального представителя по Украине.
В июне агентство Рейтер сообщало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Дональда Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.
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