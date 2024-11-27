В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира
Депутат Рады Мережко номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал победившего на президентских выборах США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.
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"Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать ...Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - говорится в письме депутата, направленного в норвежский Нобелевский комитет.
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В своем письме депутат упомянул, что Трамп сделал большой вклад в достижения мира, и "может сделать это в будущем". Депутат отметил работу Трампа во время своего первого президентского срока в 2016 году, в частности, его участие в работе над "Соглашениями Авраама" между Израилем и арабскими государствами.
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"Нет сомнений в том, что Трамп способен принести мир на Ближний Восток, а также на Украину. ...Трамп достойный кандидат на Нобелевскую премию мира 2025 года", - добавил Мережко в своем письме.
В начале года телеканал Fox News передавал, что член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк) номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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