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В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 27.11.2024
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13:36 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/tramp-1985988117.html
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 27.11.2024
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал победившего на президентских РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:36
2024-11-27T13:36
в мире
справки
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал победившего на президентских выборах США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. "Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать ...Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - говорится в письме депутата, направленного в норвежский Нобелевский комитет. В своем письме депутат упомянул, что Трамп сделал большой вклад в достижения мира, и "может сделать это в будущем". Депутат отметил работу Трампа во время своего первого президентского срока в 2016 году, в частности, его участие в работе над "Соглашениями Авраама" между Израилем и арабскими государствами. "Нет сомнений в том, что Трамп способен принести мир на Ближний Восток, а также на Украину. ...Трамп достойный кандидат на Нобелевскую премию мира 2025 года", - добавил Мережко в своем письме. В начале года телеканал Fox News передавал, что член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк) номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
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в мире, справки, сша, украина, израиль, дональд трамп, камала харрис, джо байден, верховная рада украины, nbc
В мире, Справки, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Верховная Рада Украины, NBC
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат Рады Мережко номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал победившего на президентских выборах США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.
«
"Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать ...Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - говорится в письме депутата, направленного в норвежский Нобелевский комитет.
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В своем письме депутат упомянул, что Трамп сделал большой вклад в достижения мира, и "может сделать это в будущем". Депутат отметил работу Трампа во время своего первого президентского срока в 2016 году, в частности, его участие в работе над "Соглашениями Авраама" между Израилем и арабскими государствами.
«
"Нет сомнений в том, что Трамп способен принести мир на Ближний Восток, а также на Украину. ...Трамп достойный кандидат на Нобелевскую премию мира 2025 года", - добавил Мережко в своем письме.
В начале года телеканал Fox News передавал, что член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк) номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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