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Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа - РИА Новости, 27.11.2024
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13:19 27.11.2024 (обновлено: 14:01 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tramp-1985981599.html
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа - РИА Новости, 27.11.2024
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа
Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:19
2024-11-27T14:01
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине. "Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой и выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, существенная часть разговора с Трампом касалась Украины. "Американский президент поинтересовался моими взглядами как главы правительства Словацкой Республики, которая соседствует с Украиной. Очень открыто я ему повторил все взгляды, которые в этой связи публично представляю", - добавил Фицо. Ранее Фицо выражал надежду на то, что с вступление в должность президента США Трампа, будет достигнут прогресс в поиске приемлемого для всех сторон решения конфликта на Украине.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, украина, сша, словакия, роберт фицо, дональд трамп
В мире, Украина, США, Словакия, Роберт Фицо, Дональд Трамп
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа

Фицо заявил, что с избранием Трампа связаны большие ожидания по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине.
"Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой и выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, существенная часть разговора с Трампом касалась Украины.
"Американский президент поинтересовался моими взглядами как главы правительства Словацкой Республики, которая соседствует с Украиной. Очень открыто я ему повторил все взгляды, которые в этой связи публично представляю", - добавил Фицо.
Ранее Фицо выражал надежду на то, что с вступление в должность президента США Трампа, будет достигнут прогресс в поиске приемлемого для всех сторон решения конфликта на Украине.
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В миреУкраинаСШАСловакияРоберт ФицоДональд Трамп
 
 
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