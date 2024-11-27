https://ria.ru/20241127/tramp-1985981599.html

Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа

Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа - РИА Новости, 27.11.2024

Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа

Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:19

2024-11-27T13:19

2024-11-27T14:01

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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине. "Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой и выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, существенная часть разговора с Трампом касалась Украины. "Американский президент поинтересовался моими взглядами как главы правительства Словацкой Республики, которая соседствует с Украиной. Очень открыто я ему повторил все взгляды, которые в этой связи публично представляю", - добавил Фицо. Ранее Фицо выражал надежду на то, что с вступление в должность президента США Трампа, будет достигнут прогресс в поиске приемлемого для всех сторон решения конфликта на Украине.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html

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в мире, украина, сша, словакия, роберт фицо, дональд трамп