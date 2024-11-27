https://ria.ru/20241127/tramp-1985981599.html
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа - РИА Новости, 27.11.2024
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа
Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:19
2024-11-27T13:19
2024-11-27T14:01
в мире
украина
сша
словакия
роберт фицо
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b735030459f457ad032de498697011.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине. "Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой и выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, существенная часть разговора с Трампом касалась Украины. "Американский президент поинтересовался моими взглядами как главы правительства Словацкой Республики, которая соседствует с Украиной. Очень открыто я ему повторил все взгляды, которые в этой связи публично представляю", - добавил Фицо. Ранее Фицо выражал надежду на то, что с вступление в должность президента США Трампа, будет достигнут прогресс в поиске приемлемого для всех сторон решения конфликта на Украине.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html
украина
сша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11bd357f346c12f8139e8b9667b7de1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, словакия, роберт фицо, дональд трамп
В мире, Украина, США, Словакия, Роберт Фицо, Дональд Трамп
Фицо рассказал об ожиданиях от президентства Трампа
Фицо заявил, что с избранием Трампа связаны большие ожидания по Украине
БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине.
"Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом
. Я поздравил его с уверенной победой и выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии
, но и во всей Европе
, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - написал Фицо
на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
По его словам, существенная часть разговора с Трампом касалась Украины
.
"Американский президент поинтересовался моими взглядами как главы правительства Словацкой Республики, которая соседствует с Украиной. Очень открыто я ему повторил все взгляды, которые в этой связи публично представляю", - добавил Фицо.
Ранее Фицо выражал надежду на то, что с вступление в должность президента США Трампа, будет достигнут прогресс в поиске приемлемого для всех сторон решения конфликта на Украине.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России