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В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа - РИА Новости, 27.11.2024

В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

Власти США задержали жителя штата Аризона, угрожавшего убить победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа и всю его семью, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:08

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Власти США задержали жителя штата Аризона, угрожавшего убить победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа и всю его семью, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на обвинительные документы. Как отмечает телеканал со ссылкой на документ, Мануэль Тамайо-Торрес высказывал "расплывчатые, но прямые угрозы" в адрес "нового президента", а источники подтвердили телеканалу, что предполагаемые угрозы мужчины были направлены против Трампа. Телеканал сообщает, что в видеороликах, опубликованных в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в последние месяцы, Тамайо-Торрес выдвинул ряд "странных и нелепых" заявлений о Трампе и, вероятно, угрожал в них винтовкой типа AR-15 и другим оружием, а в августе он записал свою поездку в штат Аризона, когда Трамп проводил там предвыборный митинг. "Федеральные власти задержали жителя Аризоны после того, как он предположительно разместил в интернете видеоролики с угрозами убить избранного президента Дональда Трампа и его семью", - говорится в сообщении. По данным телеканала, Тамайо-Торрес публиковал многочисленные "бессвязные и полные ругательств" видеоролики почти ежедневно, утверждая, что Трамп похитил и продал его детей в целях сексуальной эксплуатации, при этом неясно, есть ли вообще у мужчины дети. Согласно телеканалу, в одном из видеороликов мужчина угрожал смертью Трампу, его сыну и всей его семье. Как сообщает ABC News, Тамайо-Торресу было предъявлено обвинение в угрозах президенту или преемнику президента. Кроме того, отмечается, что мужчине также были предъявлены обвинения в том, что он солгал при заполнении документов при покупке огнестрельного оружия после того, как год назад он предположительно солгал, пытаясь купить пистолет в магазине. Согласно телеканалу, в документе он заявил, что ранее не был судим за уголовное преступление, но в 2003 году он был осужден за нападение, поэтому ему по закону запрещено владеть огнестрельным оружием. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, справки, сша, аризона, россия, дональд трамп, facebook, nbc, выборы президента сша — 2024