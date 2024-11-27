Адвокаты Трампа потребовали отозвать претензии по иску о мошенничестве
Адвокаты Трампа требуют от генпрокурора Нью-Йорка отказаться от иска
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Адвокаты победившего на выборах в США Дональда Трампа потребовали, чтобы генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс отказалась от претензий по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретят на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк.
"В продолжение наших переговоров с вашей канцелярией мы просим вас полностью прекратить производство по вышеупомянутому делу против президента Дональда Трампа, его семьи и его компаний и потребовать отмену судебного решения и отказаться от всех претензий без права подачи аналогичного иска", - приводит телеканал выдержку из письма адвоката Трампа Джона Сауэра.
Трамп в феврале назвал "охотой на ведьм" решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка.
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.