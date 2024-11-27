На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского
"Страна": опрос Gallup среди украинцев поможет Трампу принудить Киев к миру
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают ключевые аргументы Киева против переговоров с Россией, но могут помочь избранному президенту США Дональду Трампу принудить Владимира Зеленского к миру, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна".
Ранее американское социологическое агентство Gallup опубликовало результаты проведенного в августе и октябре опроса среди жителей Украины. По данным исследования, 52 процента украинцев хотели бы как можно скорее завершить конфликт с Россией. За продолжение боевых действий выступили 38 процентов. Как указало агентство, это первый с 2022 года случай, когда за переговоры высказались большинство респондентов на Украине.
"Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор <...> с самим (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать <...> поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьезно подрывает высокую ставку нашего руководства на демонстрацию единства внутри Украины", — приводит издание слова эксперта.
Как отметили в "Стране", мнимое недовольство украинцев потенциальными переговорами служит одним из ключевых аргументов киевского режима против мирного урегулирования. Киев пугает союзников сменой власти в результате протестов.
"Но опубликованное социсследование эти тезисы опровергает, что может затруднить украинским властям и далее отвергать любые попытки подвести дело к переговорам", — резюмируется в материале.
Ранее во вторник газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что многие официальные лица США признают возможность принуждения Киева к миру и отказу от территорий в течение нескольких месяцев.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.