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На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html
На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского
На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского - РИА Новости, 27.11.2024
На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского
Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают ключевые аргументы Киева против переговоров с... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:25
2024-11-27T05:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
руслан бортник
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают ключевые аргументы Киева против переговоров с Россией, но могут помочь избранному президенту США Дональду Трампу принудить Владимира Зеленского к миру, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна".Ранее американское социологическое агентство Gallup опубликовало результаты проведенного в августе и октябре опроса среди жителей Украины. По данным исследования, 52 процента украинцев хотели бы как можно скорее завершить конфликт с Россией. За продолжение боевых действий выступили 38 процентов. Как указало агентство, это первый с 2022 года случай, когда за переговоры высказались большинство респондентов на Украине."Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор &lt;...&gt; с самим (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать &lt;...&gt; поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьезно подрывает высокую ставку нашего руководства на демонстрацию единства внутри Украины", — приводит издание слова эксперта.Как отметили в "Стране", мнимое недовольство украинцев потенциальными переговорами служит одним из ключевых аргументов киевского режима против мирного урегулирования. Киев пугает союзников сменой власти в результате протестов. "Но опубликованное социсследование эти тезисы опровергает, что может затруднить украинским властям и далее отвергать любые попытки подвести дело к переговорам", — резюмируется в материале.Ранее во вторник газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что многие официальные лица США признают возможность принуждения Киева к миру и отказу от территорий в течение нескольких месяцев.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241127/prosba-1985910064.html
https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, руслан бортник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руслан Бортник
На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского

"Страна": опрос Gallup среди украинцев поможет Трампу принудить Киев к миру

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают ключевые аргументы Киева против переговоров с Россией, но могут помочь избранному президенту США Дональду Трампу принудить Владимира Зеленского к миру, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна".
Ранее американское социологическое агентство Gallup опубликовало результаты проведенного в августе и октябре опроса среди жителей Украины. По данным исследования, 52 процента украинцев хотели бы как можно скорее завершить конфликт с Россией. За продолжение боевых действий выступили 38 процентов. Как указало агентство, это первый с 2022 года случай, когда за переговоры высказались большинство респондентов на Украине.
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"Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор <...> с самим (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать <...> поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьезно подрывает высокую ставку нашего руководства на демонстрацию единства внутри Украины", — приводит издание слова эксперта.
Как отметили в "Стране", мнимое недовольство украинцев потенциальными переговорами служит одним из ключевых аргументов киевского режима против мирного урегулирования. Киев пугает союзников сменой власти в результате протестов.
"Но опубликованное социсследование эти тезисы опровергает, что может затруднить украинским властям и далее отвергать любые попытки подвести дело к переговорам", — резюмируется в материале.
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Ранее во вторник газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что многие официальные лица США признают возможность принуждения Киева к миру и отказу от территорий в течение нескольких месяцев.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРуслан Бортник
 
 
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