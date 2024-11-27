https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html

На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского

На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского - РИА Новости, 27.11.2024

На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского

Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают ключевые аргументы Киева против переговоров с... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:25

2024-11-27T05:25

2024-11-27T05:25

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

руслан бортник

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической службы Gallup среди украинцев опровергают ключевые аргументы Киева против переговоров с Россией, но могут помочь избранному президенту США Дональду Трампу принудить Владимира Зеленского к миру, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна".Ранее американское социологическое агентство Gallup опубликовало результаты проведенного в августе и октябре опроса среди жителей Украины. По данным исследования, 52 процента украинцев хотели бы как можно скорее завершить конфликт с Россией. За продолжение боевых действий выступили 38 процентов. Как указало агентство, это первый с 2022 года случай, когда за переговоры высказались большинство респондентов на Украине."Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор <...> с самим (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать <...> поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьезно подрывает высокую ставку нашего руководства на демонстрацию единства внутри Украины", — приводит издание слова эксперта.Как отметили в "Стране", мнимое недовольство украинцев потенциальными переговорами служит одним из ключевых аргументов киевского режима против мирного урегулирования. Киев пугает союзников сменой власти в результате протестов. "Но опубликованное социсследование эти тезисы опровергает, что может затруднить украинским властям и далее отвергать любые попытки подвести дело к переговорам", — резюмируется в материале.Ранее во вторник газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что многие официальные лица США признают возможность принуждения Киева к миру и отказу от территорий в течение нескольких месяцев.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241127/prosba-1985910064.html

https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html

https://ria.ru/20241127/putin-1985901313.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, руслан бортник