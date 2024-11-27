Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет
Захарова посоветовала Токио ознакомиться с обновленной ядерной доктриной России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
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"О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — сказала дипломат.
Как напомнила Захарова, Москва неоднократно предупреждала Токио, что если на японской территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности России. В ответ на это Москва будет вынуждена предпринимать "необходимые адекватные шаги" по укреплению обороноспособности.
Ранее на этой неделе газета Tokyo Shimbun сообщила, что первый совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване может включить в себя развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй на юге Японии и на Филиппинах. Документ должен быть разработан к середине декабря.
Со ссылкой на источники издание пишет, что Соединенные Штаты могут разместить в регионе так называемый прибрежный полк морской пехоты — новый вид подразделений, ориентированный на военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе, оснащенный ракетами HIMARS.
Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе, в частности, перечислены основания для применения Россией ядерного оружия. При этом подчеркивается, что Москва рассматривает его как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
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