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Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет

Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет - РИА Новости, 27.11.2024

Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет

Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:23

2024-11-27T17:23

2024-11-27T18:48

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — сказала дипломат.Как напомнила Захарова, Москва неоднократно предупреждала Токио, что если на японской территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности России. В ответ на это Москва будет вынуждена предпринимать "необходимые адекватные шаги" по укреплению обороноспособности.Ранее на этой неделе газета Tokyo Shimbun сообщила, что первый совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване может включить в себя развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй на юге Японии и на Филиппинах. Документ должен быть разработан к середине декабря.Со ссылкой на источники издание пишет, что Соединенные Штаты могут разместить в регионе так называемый прибрежный полк морской пехоты — новый вид подразделений, ориентированный на военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе, оснащенный ракетами HIMARS.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе, в частности, перечислены основания для применения Россией ядерного оружия. При этом подчеркивается, что Москва рассматривает его как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.

https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html

https://ria.ru/20241126/doktrina-1985714652.html

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россия, токио, япония, мария захарова, в мире, политика