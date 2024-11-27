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Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет - РИА Новости, 27.11.2024
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17:23 27.11.2024 (обновлено: 18:48 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tokio-1986043326.html
Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет
Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет - РИА Новости, 27.11.2024
Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет
Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:23
2024-11-27T18:48
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.&quot;О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания&quot;, — сказала дипломат.Как напомнила Захарова, Москва неоднократно предупреждала Токио, что если на японской территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности России. В ответ на это Москва будет вынуждена предпринимать "необходимые адекватные шаги" по укреплению обороноспособности.Ранее на этой неделе газета Tokyo Shimbun сообщила, что первый совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване может включить в себя развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй на юге Японии и на Филиппинах. Документ должен быть разработан к середине декабря.Со ссылкой на источники издание пишет, что Соединенные Штаты могут разместить в регионе так называемый прибрежный полк морской пехоты — новый вид подразделений, ориентированный на военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе, оснащенный ракетами HIMARS.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе, в частности, перечислены основания для применения Россией ядерного оружия. При этом подчеркивается, что Москва рассматривает его как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html
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россия, токио, япония, мария захарова, в мире, политика
Россия, Токио, Япония, Мария Захарова, В мире, Политика
Захарова предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет

Захарова посоветовала Токио ознакомиться с обновленной ядерной доктриной России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реакция России на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии прописана в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«

"О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — сказала дипломат.

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Как напомнила Захарова, Москва неоднократно предупреждала Токио, что если на японской территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности России. В ответ на это Москва будет вынуждена предпринимать "необходимые адекватные шаги" по укреплению обороноспособности.
Ранее на этой неделе газета Tokyo Shimbun сообщила, что первый совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване может включить в себя развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй на юге Японии и на Филиппинах. Документ должен быть разработан к середине декабря.
Со ссылкой на источники издание пишет, что Соединенные Штаты могут разместить в регионе так называемый прибрежный полк морской пехоты — новый вид подразделений, ориентированный на военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе, оснащенный ракетами HIMARS.
Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе, в частности, перечислены основания для применения Россией ядерного оружия. При этом подчеркивается, что Москва рассматривает его как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
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