https://ria.ru/20241127/tokio-1986018701.html

В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме

В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме - РИА Новости, 27.11.2024

В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме

Крупный пожар в шестиэтажном доме в Токио тушат 30 пожарных расчетов, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:35

2024-11-27T15:35

2024-11-27T15:45

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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Крупный пожар в шестиэтажном доме в Токио тушат 30 пожарных расчетов, сообщил телеканал NHK. Пожар произошел на верхнем этаже здания в столичном районе Бункё. На кадрах вертолетной съемки видно, что пламя бушует как минимум в трех квартирах. Есть вероятность, что не все жильцы успели эвакуироваться. Причины пожара выясняются.

https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

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