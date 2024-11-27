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В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме
В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме - РИА Новости, 27.11.2024
В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме
Крупный пожар в шестиэтажном доме в Токио тушат 30 пожарных расчетов, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:35
2024-11-27T15:35
2024-11-27T15:45
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Крупный пожар в шестиэтажном доме в Токио тушат 30 пожарных расчетов, сообщил телеканал NHK. Пожар произошел на верхнем этаже здания в столичном районе Бункё. На кадрах вертолетной съемки видно, что пламя бушует как минимум в трех квартирах. Есть вероятность, что не все жильцы успели эвакуироваться. Причины пожара выясняются.
https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html
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токио, япония, в мире
В Токио тушат крупный пожар в шестиэтажном доме
NHK: в Токио 30 пожарных расчетов тушат крупный пожар в жилом доме