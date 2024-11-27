Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 27.11.2024 (обновлено: 17:46 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tokaev-1986050858.html
Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией
Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:30
2024-11-27T17:46
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986048330_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ea8b93f79dd0667cfd7048295a333831.jpg
АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между странами.Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран."Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы – это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", - заявил Токаев, слова которого приводит в Telegram-канале его пресс-служба.Президент республики отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.
https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986048330_8:0:1200:894_1920x0_80_0_0_3ac85cb4d6cef694739219c4087c4dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией

Токаев заявил о 20 соглашениях по развитию сотрудничества с Россией

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.
"Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы – это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", - заявил Токаев, слова которого приводит в Telegram-канале его пресс-служба.
Президент республики отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.
Стихи и картина. Встреча Путина в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана
Вчера, 16:17
 
РоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала