Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией
Токаев заявил о 20 соглашениях по развитию сотрудничества с Россией
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.
"Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы – это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", - заявил Токаев, слова которого приводит в Telegram-канале его пресс-служба.
Президент республики отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.