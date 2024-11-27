https://ria.ru/20241127/tokaev-1986050858.html

Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией

Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.11.2024

Токаев рассказал о соглашениях по развитию сотрудничества с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:30

2024-11-27T17:30

2024-11-27T17:46

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

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АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в рамках его визита будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между странами.Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран."Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы – это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", - заявил Токаев, слова которого приводит в Telegram-канале его пресс-служба.Президент республики отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.

https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин