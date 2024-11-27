Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире
Токаев заявил, что обсудит с Путиным в Астане критическую ситуацию в мире
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Астану заявил о планах обменяться мнениями с российским коллегой о мировой ситуации, ставшей критической по своей напряженности. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия".
"В ходе предстоящей встречи с президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также обговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал Токаев.
Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.