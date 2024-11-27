Рейтинг@Mail.ru
Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 27.11.2024 (обновлено: 01:40 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/tokaev-1985900746.html
Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире
Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Астану заявил о планах обменяться мнениями с российским коллегой о РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:03
2024-11-27T01:40
казахстан
россия
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
одкб
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Астану заявил о планах обменяться мнениями с российским коллегой о мировой ситуации, ставшей критической по своей напряженности. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."В ходе предстоящей встречи с президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также обговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал Токаев. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
https://ria.ru/20241127/putin-1985899383.html
казахстан
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб, шос, в мире
Казахстан, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ОДКБ, ШОС, В мире
Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире

Токаев заявил, что обсудит с Путиным в Астане критическую ситуацию в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Астану заявил о планах обменяться мнениями с российским коллегой о мировой ситуации, ставшей критической по своей напряженности. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия".
"В ходе предстоящей встречи с президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также обговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал Токаев.
Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин отметил роль России и Казахстана в формировании нового миропорядка
00:55
 
КазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОДКБШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала