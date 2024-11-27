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Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире

Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире - РИА Новости, 27.11.2024

Токаев намерен обсудить с Путиным ситуацию в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Астану заявил о планах обменяться мнениями с российским коллегой о РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:03

2024-11-27T01:03

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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Астану заявил о планах обменяться мнениями с российским коллегой о мировой ситуации, ставшей критической по своей напряженности. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."В ходе предстоящей встречи с президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также обговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал Токаев. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб, шос, в мире