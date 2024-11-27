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TikTok запретит подросткам использовать бьюти-фильтры - РИА Новости, 27.11.2024
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15:10 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/tiktok-1986014203.html
TikTok запретит подросткам использовать бьюти-фильтры
TikTok запретит подросткам использовать бьюти-фильтры - РИА Новости, 27.11.2024
TikTok запретит подросткам использовать бьюти-фильтры
Cоциальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать "бьюти-фильтры" из-за опасений в отношении влияния технологий... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:10
2024-11-27T15:10
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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Cоциальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать "бьюти-фильтры" из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков, пишет газета Guardian."В ближайшие недели лицам младше 18 лет будет запрещено искусственно увеличивать глаза, увеличивать губы, сглаживать кожу или изменять ее тон (в приложении - ред.)", - пишет издание. Отмечается, что соцсеть объявила о данных изменениях на форуме по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине. Как пишет газета, в последнее время среди общественности растут опасения о влиянии "улучшающих внешность" фильтров на психическое здоровье и самооценку детей, в особенности девочек. Некоторые молодые люди, пишет издание, после использования фильтров начинают считать свое настояще лицо уродливым. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. Китайская версия приложения называется Douyin.
https://ria.ru/20241105/tiktok-1982022143.html
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в мире, технологии, дублин, китай, tiktok
В мире, Технологии, Дублин, Китай, TikTok
TikTok запретит подросткам использовать бьюти-фильтры

TikTok запретит пользователям, не достигшим 18 лет, использовать бьюти-фильтры

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Cоциальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать "бьюти-фильтры" из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков, пишет газета Guardian.
"В ближайшие недели лицам младше 18 лет будет запрещено искусственно увеличивать глаза, увеличивать губы, сглаживать кожу или изменять ее тон (в приложении - ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что соцсеть объявила о данных изменениях на форуме по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине.
Как пишет газета, в последнее время среди общественности растут опасения о влиянии "улучшающих внешность" фильтров на психическое здоровье и самооценку детей, в особенности девочек. Некоторые молодые люди, пишет издание, после использования фильтров начинают считать свое настояще лицо уродливым.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. Китайская версия приложения называется Douyin.
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