https://ria.ru/20241127/tayvan-1985925551.html
Глава администрации Тайваня заявил о неизменности угрозы Китая
Глава администрации Тайваня заявил о неизменности угрозы Китая - РИА Новости, 27.11.2024
Глава администрации Тайваня заявил о неизменности угрозы Китая
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ на встрече с американским сенатором Джеффом Меркли, который находится с визитом на острове, пожаловался на "неизменность... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:17
2024-11-27T09:17
2024-11-27T09:17
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политика
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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ на встрече с американским сенатором Джеффом Меркли, который находится с визитом на острове, пожаловался на "неизменность угрозы КНР". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. “Тайвань очень изменился за последние 24 года, но что осталось неизменным, так это растущая угроза со стороны Китая. Тайвань будет держаться с достоинством, сохранять статус-кво в целях поддержания регионального мира и стабильности”, - заявил Лай Циндэ, слова которого приводит офис главы администрации. Он добавил, что Тайвань всегда будет придерживаться свободной и демократической конституционной системы. “Будем придерживаться того, что Тайвань и КНР не принадлежат одной юрисдикции”, - заявил Лай Циндэ. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html
https://ria.ru/20241127/tayvan-1985918804.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, политика
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Нэнси Пелоси, Политика
Глава администрации Тайваня заявил о неизменности угрозы Китая
Глава Тайваня Циндэ обсудил с сенатором из США растущую угрозу Китая
ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ на встрече с американским сенатором Джеффом Меркли, который находится с визитом на острове, пожаловался на "неизменность угрозы КНР".
Пекин
считает Тайвань
неотъемлемой частью КНР
, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
“Тайвань очень изменился за последние 24 года, но что осталось неизменным, так это растущая угроза со стороны Китая. Тайвань будет держаться с достоинством, сохранять статус-кво в целях поддержания регионального мира и стабильности”, - заявил Лай Циндэ, слова которого приводит офис главы администрации.
Он добавил, что Тайвань всегда будет придерживаться свободной и демократической конституционной системы. “Будем придерживаться того, что Тайвань и КНР не принадлежат одной юрисдикции”, - заявил Лай Циндэ.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).