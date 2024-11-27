https://ria.ru/20241127/tayvan-1985918804.html

Госсовет Китая предрек Тайваню горестный финал

Госсовет Китая предрек Тайваню горестный финал - РИА Новости, 27.11.2024

Госсовет Китая предрек Тайваню горестный финал

Попытки добиться независимости с помощью США неизбежно приведут Тайвань к горестному финалу, заявил в четверг официальный представитель канцелярии Госсовета КНР РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:21

2024-11-27T07:21

2024-11-27T07:21

в мире

китай

сша

тайвань

марко рубио

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Попытки добиться независимости с помощью США неизбежно приведут Тайвань к горестному финалу, заявил в четверг официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ поздравил сенатора Марко Рубио, который дважды попадал под санкции Пекина, с выдвижением на пост госсекретаря США и выразил признательность за поддержку Тайваня. "Какие бы люди каких бы должностей ни занимали в новом правительстве США, это не изменит статус Тайваня как части Китая. В своих попытках добиться независимости с помощью США правительство Лай Циндэ неизбежно придет к горестному финалу, превратившись в жертву", - сказал Чэнь Биньхуа на пресс-конференции. В 2020 году Пекин дважды вводил санкции против Рубио, который известен жесткой политикой в отношении Китая - сначала в ответ на меры США против высокопоставленных китайских чиновников в связи с обращением с этническим меньшинством уйгуров, а затем в ответ на американские санкции в отношении чиновников материкового Китая и Гонконга после протестов в специальном административном районе в 2019 году. Как ранее писало издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков, санкции против Рубио потенциально могут создать проблемы для дипломатических обменов между США и Китаем. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html

https://ria.ru/20240530/kitay-1949320487.html

китай

сша

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, марко рубио, нэнси пелоси