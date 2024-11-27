Госсовет Китая предрек Тайваню горестный финал
Госсовет Китая: попытки обрести независимость приведут Тайвань к горькому финалу
© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Попытки добиться независимости с помощью США неизбежно приведут Тайвань к горестному финалу, заявил в четверг официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ поздравил сенатора Марко Рубио, который дважды попадал под санкции Пекина, с выдвижением на пост госсекретаря США и выразил признательность за поддержку Тайваня.
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"Какие бы люди каких бы должностей ни занимали в новом правительстве США, это не изменит статус Тайваня как части Китая. В своих попытках добиться независимости с помощью США правительство Лай Циндэ неизбежно придет к горестному финалу, превратившись в жертву", - сказал Чэнь Биньхуа на пресс-конференции.
В 2020 году Пекин дважды вводил санкции против Рубио, который известен жесткой политикой в отношении Китая - сначала в ответ на меры США против высокопоставленных китайских чиновников в связи с обращением с этническим меньшинством уйгуров, а затем в ответ на американские санкции в отношении чиновников материкового Китая и Гонконга после протестов в специальном административном районе в 2019 году.
Как ранее писало издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков, санкции против Рубио потенциально могут создать проблемы для дипломатических обменов между США и Китаем.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).