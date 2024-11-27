https://ria.ru/20241127/svr-1985931097.html

США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР

США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР - РИА Новости, 27.11.2024

США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР

США не оставляют планов подчинить Армению, началась подготовка к парламентским выборам в республике 2026 года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:44

2024-11-27T09:44

2024-11-27T10:46

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

в мире

армения

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США не оставляют планов подчинить Армению, началась подготовка к парламентским выборам в республике 2026 года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки."Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа", — говорится в пресс-релизе.Планы навязывания так называемой демократизации в Армении преследуют цель полностью подчинить себе республику. Но такая практика в других регионах показала, что она несет разрушения, подчеркнули в СВР."Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий — нынешнее состояние Украины", — указали в ведомстве. Как отмечается, у спецслужбы есть сведения, что в Госдепе сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом. В Вашингтоне исходят из того, что в закавказской республике неизбежно осознают, какой ущерб ей грозит от сворачивания традиционных региональных связей.В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не упустит момент, если увидит более или менее реальные возможности вступления в ЕС.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят исключительно геополитическую подоплеку в стремлении ЕС закрепиться в Армении. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности.

https://ria.ru/20241107/nato-1982489318.html

https://ria.ru/20241126/odkb-1985833784.html

сша

армения

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, в мире, армения, ближний восток