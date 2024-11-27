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США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР - РИА Новости, 27.11.2024
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09:44 27.11.2024 (обновлено: 10:46 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/svr-1985931097.html
США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР
США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР - РИА Новости, 27.11.2024
США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР
США не оставляют планов подчинить Армению, началась подготовка к парламентским выборам в республике 2026 года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:44
2024-11-27T10:46
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
в мире
армения
ближний восток
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США не оставляют планов подчинить Армению, началась подготовка к парламентским выборам в республике 2026 года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки."Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа", — говорится в пресс-релизе.Планы навязывания так называемой демократизации в Армении преследуют цель полностью подчинить себе республику. Но такая практика в других регионах показала, что она несет разрушения, подчеркнули в СВР."Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий — нынешнее состояние Украины", — указали в ведомстве. Как отмечается, у спецслужбы есть сведения, что в Госдепе сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом. В Вашингтоне исходят из того, что в закавказской республике неизбежно осознают, какой ущерб ей грозит от сворачивания традиционных региональных связей.В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не упустит момент, если увидит более или менее реальные возможности вступления в ЕС.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят исключительно геополитическую подоплеку в стремлении ЕС закрепиться в Армении. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности.
https://ria.ru/20241107/nato-1982489318.html
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сша
армения
ближний восток
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, в мире, армения, ближний восток
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, В мире, Армения, Ближний Восток
США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР

В СВР заявили о планах США по полному подчинению Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США не оставляют планов подчинить Армению, началась подготовка к парламентским выборам в республике 2026 года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа", — говорится в пресс-релизе.
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Планы навязывания так называемой демократизации в Армении преследуют цель полностью подчинить себе республику. Но такая практика в других регионах показала, что она несет разрушения, подчеркнули в СВР.
"Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий — нынешнее состояние Украины", — указали в ведомстве.
Как отмечается, у спецслужбы есть сведения, что в Госдепе сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом. В Вашингтоне исходят из того, что в закавказской республике неизбежно осознают, какой ущерб ей грозит от сворачивания традиционных региональных связей.
В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не упустит момент, если увидит более или менее реальные возможности вступления в ЕС.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят исключительно геополитическую подоплеку в стремлении ЕС закрепиться в Армении. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности.
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