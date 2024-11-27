США пытаются подчинить Армению, заявили в СВР
В СВР заявили о планах США по полному подчинению Армении
Ереван. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США не оставляют планов подчинить Армению, началась подготовка к парламентским выборам в республике 2026 года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа", — говорится в пресс-релизе.
Планы навязывания так называемой демократизации в Армении преследуют цель полностью подчинить себе республику. Но такая практика в других регионах показала, что она несет разрушения, подчеркнули в СВР.
"Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий — нынешнее состояние Украины", — указали в ведомстве.
Как отмечается, у спецслужбы есть сведения, что в Госдепе сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом. В Вашингтоне исходят из того, что в закавказской республике неизбежно осознают, какой ущерб ей грозит от сворачивания традиционных региональных связей.
В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не упустит момент, если увидит более или менее реальные возможности вступления в ЕС.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят исключительно геополитическую подоплеку в стремлении ЕС закрепиться в Армении. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности.