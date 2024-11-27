Рейтинг@Mail.ru
Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/svo-1986090498.html
Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев
Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев
Испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного Россией на театре военных действий, меняют ход спецоперации, за этим наблюдали все, заявил РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:40
2024-11-27T19:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
дмитрий медведев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_34f79921a84ab8046024d0ef4c6694f7.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного Россией на театре военных действий, меняют ход спецоперации, за этим наблюдали все, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен... с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_758e57b9128313b5959c4fed06196b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брянская область, дмитрий медведев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев

Медведев: испытания нового комплекса "Орешник" меняют ход СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного Россией на театре военных действий, меняют ход спецоперации, за этим наблюдали все, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен... с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала