https://ria.ru/20241127/svo-1986090498.html

Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев

Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024

Испытания "Орешника" меняют ход спецоперации, заявил Медведев

Испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного Россией на театре военных действий, меняют ход спецоперации, за этим наблюдали все, заявил РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:40

2024-11-27T19:40

2024-11-27T19:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного Россией на театре военных действий, меняют ход спецоперации, за этим наблюдали все, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен... с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html

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россия, украина, брянская область, дмитрий медведев, владимир путин