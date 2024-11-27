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Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам СВО за год - РИА Новости, 27.11.2024
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Надежные люди
 
15:39 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/svo-1986020040.html
Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам СВО за год
Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам СВО за год - РИА Новости, 27.11.2024
Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам СВО за год
Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам специальной военной операции за год, сообщил секретарь регионального отделения Александр Романенко. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:39
2024-11-27T15:39
надежные люди
общество
единая россия
сво
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БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам специальной военной операции за год, сообщил секретарь регионального отделения Александр Романенко. "В своём докладе на XXXIV конференции регионального отделения партии лидер алтайских единороссов отметил, что одной из важнейших задач для партийцев на протяжении всего года была поддержка участников СВО и членов их семей. К примеру, вместе с партнёрами "Единая Россия" отправила на передовую 560 тонн различных грузов, в том числе 30 автомобилей", - цитирует Романенко пресс-служба реготделения. На доставку всего необходимого алтайским бойцам потрачено 9,3 миллиона рублей.
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общество, единая россия, сво
Надежные люди, Общество, Единая Россия, СВО
Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам СВО за год

Романенко: за год Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам СВО

© РИА Новости / Алексей ДружининЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмблема партии "Единая Россия". Архивное фото
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БАРНАУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Алтайские единороссы отправили 30 автомобилей участникам специальной военной операции за год, сообщил секретарь регионального отделения Александр Романенко.
"В своём докладе на XXXIV конференции регионального отделения партии лидер алтайских единороссов отметил, что одной из важнейших задач для партийцев на протяжении всего года была поддержка участников СВО и членов их семей. К примеру, вместе с партнёрами "Единая Россия" отправила на передовую 560 тонн различных грузов, в том числе 30 автомобилей", - цитирует Романенко пресс-служба реготделения.
На доставку всего необходимого алтайским бойцам потрачено 9,3 миллиона рублей.
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