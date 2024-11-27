https://ria.ru/20241127/svo-1986009339.html

Российские военные уничтожили 250 боевиков ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили 250 боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024

Российские военные уничтожили 250 боевиков ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:57

2024-11-27T14:57

2024-11-27T15:01

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, сообщило в среду Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36010 военнослужащих, 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1199 боевых бронированных машин, 1038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241127/svo-1985966776.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность