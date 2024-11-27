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ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.11.2024

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:20

2024-11-27T12:20

2024-11-27T12:20

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)