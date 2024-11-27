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ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/svo-1985970576.html
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:20
2024-11-27T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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