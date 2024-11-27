https://ria.ru/20241127/svo-1985970576.html
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:20
2024-11-27T12:20
2024-11-27T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938239_0:43:2959:1707_1920x0_80_0_0_27d5daa878b3bcd696616c5c16a92d75.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям украинских войск, общие потери ВСУ оставили до 65 военных, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938239_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_319fd346ffb35a57406c675eb6b544fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"